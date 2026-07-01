Директор музея рассказал о воссоздании полотна панорамы обороны Севастополя

Краткий пересказ от РИА ИИ Студия военных художников имени М. Б. Грекова может заняться созданием нового полотна панорамы музея обороны Севастополя.

Сейчас первостепенной задачей является срочное восстановление крыши музея для сохранения каменных стен здания.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Созданием нового полотна панорамы музея обороны Севастополя, попавшего под удар беспилотника ВСУ, может заняться Студия военных художников имени М. Б. Грекова, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

"Предварительно за такую непростую и исключительную по своему историческому контексту работу (создание нового полотна - ред.) готова взяться Студия военных художников имени М. Б. Грекова. Вместе с тем, полагаю, что подобное решение будет приниматься на самом высоком уровне в Министерстве культуры Российской Федерации", - сказал Смородкин

При этом, по его словам, сейчас первостепенной задачей является срочное восстановление крыши музея, чтобы сохранить каменные стены здания от последствий выпадения атмосферных осадков и возможных разрушений.

"После восстановления кровли следующим этапом станут ремонтно-реставрационные работы внутри здания, поскольку внешний фасад цел, и только после восстановления здания будет стоять вопрос о написании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ", - уточнил директор.