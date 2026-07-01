Рейтинг@Mail.ru
Директор музея рассказал о воссоздании полотна панорамы обороны Севастополя - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 01.07.2026
Директор музея рассказал о воссоздании полотна панорамы обороны Севастополя

Смородкин: военные художники готовы воссоздать панораму обороны Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студия военных художников имени М. Б. Грекова может заняться созданием нового полотна панорамы музея обороны Севастополя.
  • Сейчас первостепенной задачей является срочное восстановление крыши музея для сохранения каменных стен здания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Созданием нового полотна панорамы музея обороны Севастополя, попавшего под удар беспилотника ВСУ, может заняться Студия военных художников имени М. Б. Грекова, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
"Предварительно за такую непростую и исключительную по своему историческому контексту работу (создание нового полотна - ред.) готова взяться Студия военных художников имени М. Б. Грекова. Вместе с тем, полагаю, что подобное решение будет приниматься на самом высоком уровне в Министерстве культуры Российской Федерации", - сказал Смородкин.
Полотно диорамы подземно-минной войны, уцелевшее после пожара в музее-панораме Оборона Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
В Севастополе рассказали о предложениях по реставрации фрагментов панорамы
28 июня, 09:29
При этом, по его словам, сейчас первостепенной задачей является срочное восстановление крыши музея, чтобы сохранить каменные стены здания от последствий выпадения атмосферных осадков и возможных разрушений.
"После восстановления кровли следующим этапом станут ремонтно-реставрационные работы внутри здания, поскольку внешний фасад цел, и только после восстановления здания будет стоять вопрос о написании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ", - уточнил директор.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею-панораме "Оборона Севастополя", атака на город длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Минкультуры определило порядок реставрации панорамы "Оборона Севастополя"
22 июня, 15:46
 
СевастопольМихаил СмородкинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала