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Вуз в Ереване возглавил офицер, считающий, что Гитлер освободил бы Армению - РИА Новости, 01.07.2026
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17:44 01.07.2026 (обновлено: 17:59 01.07.2026)
Вуз в Ереване возглавил офицер, считающий, что Гитлер освободил бы Армению

Ереванский вуз возглавил офицер, считающий, что Гитлер освободил бы Армению

© Sputnik / Aram NersesyanАрцрун Ованнисян
Арцрун Ованнисян - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Sputnik / Aram Nersesyan
Арцрун Ованнисян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник Арцрун Ованнисян назначен начальником Национального оборонного исследовательского университета Армении.
  • Соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян.
  • Он ранее заявлял, что гитлеровская Германия планировала создать "независимую, историческую Армению"
ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Национальный оборонный исследовательский университет Армении возглавил полковник Арцрун Ованнисян, который ранее заявлял, что гитлеровская Германия планировала создать "независимую, историческую Армению", соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян.
"Принимая за основу предложение премьер-министра, назначить Арцруна Ованнисяна начальником Национального оборонного исследовательского университета министерства обороны", - говорится в указе опубликованном на сайте президента.
В 2025 году в День Победы Ованнисян, возглавлявший в то время командно-штабной институт военной академии Армении, в эфире общественного телевидения страны назвал мифом принятое в исторической науке мнение, что разгром немецких войск под Сталинградом предотвратил турецкое вторжение в Советскую Армению. Более того, Ованнисян заявил, что в случае дальнейшего продвижения Германии из Сталинграда на Кавказ гитлеровцы якобы собирались вторгнуться в Турцию с территории Болгарии и Армении, что, как он утверждает, предполагало "создание объединенной, исторической Армении".
Посол России в Ереване Сергей Копыркин в мае 2025 года назвал слова Ованнисяна кощунственными, фактически оправдывающими агрессию гитлеровской Германии.
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В миреАрменияГерманияСталинградАрцрун ОваннисянВаагн ХачатурянСергей Копыркин
 
 
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