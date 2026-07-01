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Выбраны 30 претендентов на обучение в школе-пансионе Большого Физтеха - РИА Новости, 01.07.2026
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16:42 01.07.2026 (обновлено: 17:55 01.07.2026)
Выбраны 30 претендентов на обучение в школе-пансионе Большого Физтеха

Завершен отбор школьников-кандидатов на обучение в школе Большого Физтеха

© Фото : "Рыбаков Медиа"Пресс-конференция об итогах отбора на обучение в школу-пансион Большого Физтеха в ММПЦ "Россия сегодня"
Пресс-конференция об итогах отбора на обучение в школу-пансион Большого Физтеха в ММПЦ Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : "Рыбаков Медиа"
Пресс-конференция об итогах отбора на обучение в школу-пансион Большого Физтеха в ММПЦ "Россия сегодня"
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. МФТИ и "Рыбаков Фонд" назвали 30 талантливых подростков из разных регионов России, ставших претендентами на обучение в 8–11 классах в школе-пансионе Большого Физтеха, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" сооснователь "Рыбаков Фонда" Игорь Рыбаков, при определении финалистов использовалась методология "слепого отбора", когда оценивались прежде всего талант, проявления и склонности ребенка, невзирая на его социальный статус и другие аспекты. Финалистов зачислят в школу-пансион после того, как комиссия проведет собеседования с их семьями, ближайшим окружением.
"Школа-пансион Большого Физтеха – это возможность для талантливых ребят с раннего возраста вместе с семьями подключиться к легендарной системе Физтеха. Чтобы ребята, обучаясь в школе-пансионе, общались не только со сверстниками, но и с влиятельными людьми из инженерно-технической отрасли, теми, кто достиг высоких результатов в жизни, науке и бизнесе. Это не просто такая умная "камера хранения", куда отбирают детей. Это союз семьи и школы, это гарантия жизненного пути ребенка", - пояснил Рыбаков.
Он добавил, что в перспективе система должна стать самовоспроизводящейся, чтобы выпускники школы, достигшие затем значимых успехов в жизни, затем вернулись в школу уже в качестве патронов.
"Я мечтаю о том, чтобы наша школа не стала единичным явлением, а чтобы до 2050 года было тридцать таких школ по России и по миру, чтобы это было братство… Чтобы была создана ассоциация таких школ, где бережное подключение к ранней среде взросления будет возможно. Не только через ЕГЭ, через олимпиады, через стрессы, через экзамены… Нет… А в возрасте, когда все дети талантливые и гениальные", - сказал меценат.
В свою очередь, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что сегодня Физтех активно развивается в сторону становления экосистемы, куда, помимо самого университета, входит большое сообщество предпринимателей, компаний, фондов, частных и государственных инициатив не только в сфере науки и технологий, но и в социо-гуманитарной и культурной областях.
"Проект школы-пансиона Большого Физтеха, безусловно, значимая часть нового этапа развития МФТИ. Могу сказать, что в отборе и в будущей работе школы будут принимать участие наши лучшие преподаватели, сотрудники, студенты. Я считаю, что создание этой школы поможет решить задачу формирования класса будущих лидеров, которые будут развивать нашу страну через 20, 30, 50 лет. И очень важно, чтобы это было только первое звено в длинной цепочке, и таких школ будет все больше в разных городах и регионах. И у большого количества детей, школьников появится возможность получить отличное образование, стать частью большого сообщества, найти друзей и учителей, чтобы в течение всей жизни поддерживать друг друга", - заключил Ливанов.
Как рассказала в ходе пресс-конференции директор школы-пансиона Большого Физтеха Лилия Каширина, отбор талантливых детей с начала года проходил по всей стране в три этапа в рамках подросткового квеста "Предприми себя". В нем участвовали более трех тысяч человек. Первый этап прошел онлайн. Второй был очным и состоялся в 12 регионах России. Третий этап был организован уже в Москве, в школе-пансионе. При поддержке МФТИ была создана проектная лаборатория, где подростки погружались в тему физического искусственного интеллекта, разрабатывали свои проекты и защищали их перед жюри. Оператором отбора выступил Фонд "Университет детства" (входит в экосистему "Рыбаков Фонда").
С детьми работали психологи, наблюдатели "Рыбаков Фонда", эксперты МФТИ. Итоговая оценка каждого финалиста формировалась на основе четырех факторов: оценки психологами факторов личности претендента (модель OCEAN), данных наблюдателей, результатов академического тестирования и заключения экспертов-наставников МФТИ. Учитывалась не только академическая успеваемость, но и проектные и коммуникативные навыки участников.
Проживание и обучение в столице для большинства ребят будет бесплатным. Большую часть расходов берут на себя "Рыбаков Фонд" и предприниматели-меценаты. Обучение продлится четыре года. В Большом Физтехе школьники освоят программу с 8 по 11 классы.
Преподавательский состав уже сформирован. Помимо педагогов, с подростками будут работать ученые, предприниматели и сотрудники МФТИ, помогая им развивать инженерное мышление, лидерские качества и навыки создания технологических проектов.
 
Московский физико-технический институтИгорь РыбаковДмитрий ЛивановРоссияОбразование
 
 
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