Более 10 линий освещения построят на региональных дорогах Подмосковья

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Подмосковье на региональных дорогах построят 12 новых линий наружного освещения в 2026 году, работы проведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в восьми городских и муниципальных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"До конца года для комфорта и безопасности водителей и пешеходов дорожники построят и подключат больше 17,5 километра новых линий освещения. Наибольший объем работ реализуют в Истре, Луховицах, Мытищах и Одинцовском округе — в этих четырех округах построят 12,6 километра линий, более 70% от общего объема программы строительства освещения", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба ведомства.

В муниципальном округе Истра новые линии освещения (более 5 километров) появятся на трех участках: от улицы Центральной в деревне Писково до поворота на Захарово, от деревни Козенки до остановки "Поворот на Захарово" и через деревню Козенки до поворота на остановку "Чесноково". В Одинцовском округе более 3,2 километра освещения обустроят на участке от остановки "Санаторий имени Сеченова" до поворота на улицу Лиственную (территория Санаторий Поречье).

В муниципальном округе Луховицы новую линию (2,2 километра) проложат на улице Шоссейной в поселке Красная Пойма. Там находятся племзавод, аграрно-промышленный техникум, детский сад, школа, участковая больница, спортивный комплекс, церковь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" и кладбище. В городском округе Мытищи 2,1 километра освещения появится на Осташковском шоссе между остановками "Ульянково" и "Жостовский перекресток".

Еще шесть новых линий освещения построят в Домодедове, Серпухове, Коломне и Сергиево-Посадском округе.