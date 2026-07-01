Около 18 тысяч нижегородских семей поддержали за год по программе "Основа"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Почти 18 тысяч семей, проживающих в Нижегородской области, получили поддержку за год реализации программы "Основа – нижегородский проект жизни", сообщает министерство социального развития и семейной политики региона.

Программа "Основа" стартовала 1 июля 2025 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Она является одной из важнейших составляющих регионального Пятилетия семьи – периода с 2025 по 2030 годы – и нацелена на выполнение задач национального проекта "Семья".

"За прошедший год в регионе было выдано около 17,7 тысячи свидетельств на получение родительского основного дохода, а также оформлено порядка 18 тысяч сертификатов "Подарок новорожденному", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с запуском этих и ряда других мер поддержки в регионе был зафиксирован рост суммарного коэффициента рождаемости (СКР) – важнейшего показателя, отражающего реальный демографический тренд.

"По итогам мая 2026 года в Нижегородской области СКР достиг отметки 1,329, с июня 2025 года прирост составил 5,5%. Показательна статистика прироста суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей: с июня 2025 года он вырос на 12,1%", - подчеркивается в сообщении.

Согласно данным Росстата, с момента запуска мер поддержки в июле 2025 года Нижегородская область возглавляет рейтинг регионов России по приросту суммарного коэффициента рождаемости.

"Программа "Основа" стала ядром региональной демографической политики и получила признание на федеральном уровне как пример системного и семьецентричного подхода. За статистикой возросшего суммарного коэффициента рождаемости стоят тысячи решений о рождении ребенка, принятые нижегородцами с опорой на понятные и гибкие меры поддержки", – приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области.

Ключевой инструмент программы – родительский основной доход – предоставляется всем семьям, не только родившим, но и усыновившим ребенка. Родительский основной доход доступен в нескольких форматах: ежемесячно в виде "зарплаты родителя", целевыми выплатами либо в их комбинации.

Ежемесячные выплаты помогают поддерживать семейный бюджет, а целевые средства можно направлять на уплату первоначального взноса или погашение ипотеки, газификацию жилья, образование детей в организациях Нижегородской области, приобретение жилья или автомобиля, а также на завершение строительства индивидуального жилого дома. По статистике, нижегородские родители чаще выбирают ежемесячные выплаты.

"Структура использования родительского основного дохода подтверждает, что мы попали в реальные потребности семей. Родители осознанно выбирают формат ежемесячных выплат, комбинируют их, закрывают ипотеку или достраивают дома, планируют обучение детей. Наша логика остается прежней – не навязывать, а давать выбор и простые инструменты", – заявил Никитин.