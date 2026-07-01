СМИ сообщили о возможном возвращении Орбана к власти в Венгрии

"Одна из структур Сороса — а именно Human Rights Watch* — беспокоится за Венгрию. <…> Поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий "подрывают верховенство права". <…> Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана", — отмечается в публикации.

Премьер призывал его, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы. После истечения срока ультиматума Мадьяр пригрозил, что прибегнет к поправкам в конституцию.