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СМИ сообщили о возможном возвращении Орбана к власти в Венгрии - РИА Новости, 01.07.2026
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04:25 01.07.2026 (обновлено: 09:51 01.07.2026)
СМИ сообщили о возможном возвращении Орбана к власти в Венгрии

Magyar Nemzet: Орбан может вернуться к власти в Венгрии в случае провала Мадьяра

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерская газета Magyar Nemzet отмечает, что поспешные и радикальные действия нового премьер-министра страны Петера Мадьяра ставят под удар долгосрочные планы глобалистов на Венгрию.
  • По мнению автора статьи, такая агрессивная политика может привести к быстрому краху нового курса и вероятному возвращению Виктора Орбана к власти.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Чрезмерно радикальные шаги премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают опасения на Западе и могут обернуться возвращением к руководству страной Виктора Орбана, пишет местная газета Magyar Nemzet.
«

"Одна из структур Сороса — а именно Human Rights Watch* — беспокоится за Венгрию. <…> Поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий "подрывают верховенство права". <…> Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана", — отмечается в публикации.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Ушаков отметил любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине
20 июня, 06:55
В начале июня в Будапеште прошли протесты против нового правительства из-за действий Петера Мадьяра в отношении президента Тамаша Шуйока.
Премьер призывал его, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы. После истечения срока ультиматума Мадьяр пригрозил, что прибегнет к поправкам в конституцию.
Глава правительства также объявил, что с сентября начнется процесс разработки новой версии основного закона страны.
Анита Орбан - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Украинцы обязаны": глава МИД Венгрии выступила с ультиматумом
Вчера, 01:43
*Внесена в перечень нежелательных организаций в России.
 
В миреВенгрияБудапештРоссияТамаш ШуйокВиктор ОрбанПетер МадьярВенецианская комиссияСовет Европы
 
 
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