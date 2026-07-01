В России запустили оплату наличными на кассах самообслуживания

Краткий пересказ от РИА ИИ В одном из московских супермаркетов «Перекресток» появился первый кэш-приемник на кассах самообслуживания.

Технология оплаты наличными на кассах самообслуживания завершает пилотное тестирование и показывает свою востребованность и эффективность.

Компания X5 рассматривает возможность дальнейшего масштабирования технологии и планирует ежегодно устанавливать подобные устройства в 300 супермаркетах.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне смогут использовать наличные при оплате покупок на кассах самообслуживания - первый кэш-приемник появился в одном из московских супермаркетов "Перекресток", сообщили РИА Новости в X5.

"Торговая сеть "Перекресток" (входит в X5 ) начала внедрение возможности оплаты наличными на кассах самообслуживания. Новое решение позволяет покупателям самостоятельно оплачивать покупки как банковской картой, так и наличными денежными средствами без обращения к кассиру", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что технология завершает пилотное тестирование в супермаркете сети в одном из московских торговых центров. Предварительные результаты подтверждают востребованность нового способа оплаты и его эффективность в условиях высокой посещаемости магазина.

В X5 объяснили, что оплата осуществляется через специальное устройство для приема наличных, интегрированное с кассами самообслуживания. Выбрав оплату наличными, покупателю необходимо внести купюры и монеты в устройство, после чего система автоматически рассчитывает и выдает сдачу, а затем завершает покупку.

"Такой сценарий позволяет сократить время расчета по сравнению с оплатой наличными через традиционную кассу и сделать процесс покупки еще более удобным для покупателей, а также помогает оптимизировать работу персонала супермаркетов", - пояснил ритейлер.