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В России запустили оплату наличными на кассах самообслуживания - РИА Новости, 01.07.2026
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02:53 01.07.2026 (обновлено: 09:25 01.07.2026)
В России запустили оплату наличными на кассах самообслуживания

Россияне смогут платить наличными при оплате покупок на кассах самообслуживания

© Фото : пресс-служба X5Касса самообслуживания с возможностью оплаты наличными
Касса самообслуживания с возможностью оплаты наличными - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : пресс-служба X5
Касса самообслуживания с возможностью оплаты наличными
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из московских супермаркетов «Перекресток» появился первый кэш-приемник на кассах самообслуживания.
  • Технология оплаты наличными на кассах самообслуживания завершает пилотное тестирование и показывает свою востребованность и эффективность.
  • Компания X5 рассматривает возможность дальнейшего масштабирования технологии и планирует ежегодно устанавливать подобные устройства в 300 супермаркетах.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне смогут использовать наличные при оплате покупок на кассах самообслуживания - первый кэш-приемник появился в одном из московских супермаркетов "Перекресток", сообщили РИА Новости в X5.
"Торговая сеть "Перекресток" (входит в X5) начала внедрение возможности оплаты наличными на кассах самообслуживания. Новое решение позволяет покупателям самостоятельно оплачивать покупки как банковской картой, так и наличными денежными средствами без обращения к кассиру", - говорится в сообщении.
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В компании уточнили, что технология завершает пилотное тестирование в супермаркете сети в одном из московских торговых центров. Предварительные результаты подтверждают востребованность нового способа оплаты и его эффективность в условиях высокой посещаемости магазина.
В X5 объяснили, что оплата осуществляется через специальное устройство для приема наличных, интегрированное с кассами самообслуживания. Выбрав оплату наличными, покупателю необходимо внести купюры и монеты в устройство, после чего система автоматически рассчитывает и выдает сдачу, а затем завершает покупку.
"Такой сценарий позволяет сократить время расчета по сравнению с оплатой наличными через традиционную кассу и сделать процесс покупки еще более удобным для покупателей, а также помогает оптимизировать работу персонала супермаркетов", - пояснил ритейлер.
Компания рассматривает возможность дальнейшего масштабирования технологии. В перспективе сеть планирует ежегодно устанавливать подобные устройства в 300 супермаркетах.
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