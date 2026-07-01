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Бербок заявила, что ООН избежала финансового краха - РИА Новости, 01.07.2026
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18:51 01.07.2026 (обновлено: 20:00 01.07.2026)
Бербок заявила, что ООН избежала финансового краха

ГА ООН изменила бюджетные правила и избежала финансового краха организации

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об изменении бюджетных правил организации 30 июня.
  • Резолюция касается порядка возврата государствам-членам неиспользованных средств, которые ранее засчитывались в счет их будущих взносов.
  • Согласно новым правилам, зачеты будут предоставляться только по тем средствам, которые действительно поступили в распоряжение ООН.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. ООН избежала неминуемого финансового краха после того, как Генеральная Ассамблея приняла решение изменить бюджетные правила организации, сообщается на сайте ООН.
Резолюция была принята 30 июня на заседании Генассамблеи ООН. Она касается порядка возврата государствам-членам неиспользованных средств, которые ранее засчитывались в счет их будущих взносов.
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"Этой исторической резолюцией Генеральная Ассамблея избежала неминуемого финансового краха ООН и модернизировала устаревшее 75-летнее финансовое правило, которое слишком долго подрывало финансовую стабильность организации", – приводятся на сайте слова председателя Генассамблеи Анналены Бербок.
Согласно сообщению, прежние правила требовали от ООН возвращать государствам-членам неиспользованные средства в виде зачетов по будущим взносам, даже если недорасход был связан с поздней выплатой взносов или средствами, которые организация фактически не получила.
В рамках нового порядка, рассчитанного на четырехлетний испытательный период, такие зачеты будут предоставляться только по тем средствам, которые действительно поступили в распоряжение ООН.
В январе генсек ООН Антонию Гуттереш предупредил, что организация - на грани финансового коллапса из-за нехватки средств. Организация переживает кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе США, являющихся крупнейшим неплательщиком с долгом свыше 3 миллиардов долларов.
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