ООН без взносов США и Китая в сентябре ждет кризис, заявили в организации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ООН может столкнуться с кризисом в сентябре при отсутствии взносов со стороны США и Китая.
- Даже при уплате взносов средства организации закончатся в конце года.
ООН, 1 июл – РИА Новости. При отсутствии взносов со стороны США и Китая ООН может столкнуться с кризисом в сентябре, но даже при их уплате средства закончатся в конце года, заявил в среду помощник генсека по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.
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"Если любая из этих стран не уплатит взносы вовремя, мы столкнемся с кризисом в сентябре", - сказал Раманатан журналистам.
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"Даже если обе страны все выплатят, мы подойдем к концу года, почти исчерпав ресурсы", - добавил он.
Раманатан отметил, что ООН рассчитывает получить от Китая в ближайшие месяцы 428 миллионов долларов.
"Мы говорили им, что было бы замечательно получить разумную сумму в конце августа или начале сентября", - отметил он.
По его словам, долг США оценивался в 767 миллионов долларов.
"Они заплатили 160 (миллионов – ред.). Нам говорили, что они планируют выполнить платеж в апреле и июле. Апрельской выплаты не было. Нам говорят, что деньги в пути, и мы ждем их", - добавил представитель ООН.
Он также уточнил, что Вашингтон и Пекин знают о сложной финансовой ситуации, с которой столкнулась организация.