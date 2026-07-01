ООН без взносов США и Китая в сентябре ждет кризис, заявили в организации

Краткий пересказ от РИА ИИ ООН может столкнуться с кризисом в сентябре при отсутствии взносов со стороны США и Китая.

Даже при уплате взносов средства организации закончатся в конце года.

ООН, 1 июл – РИА Новости. При отсутствии взносов со стороны США и Китая ООН может столкнуться с кризисом в сентябре, но даже при их уплате средства закончатся в конце года, заявил в среду помощник генсека по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.

« "Если любая из этих стран не уплатит взносы вовремя, мы столкнемся с кризисом в сентябре", - сказал Раманатан журналистам.

Он признал, что проблемы останутся даже в том случае, если Вашингтон Пекин все выплатят.

"Даже если обе страны все выплатят, мы подойдем к концу года, почти исчерпав ресурсы", - добавил он.

Раманатан отметил, что ООН рассчитывает получить от Китая в ближайшие месяцы 428 миллионов долларов.

"Мы говорили им, что было бы замечательно получить разумную сумму в конце августа или начале сентября", - отметил он.

По его словам, долг США оценивался в 767 миллионов долларов.

"Они заплатили 160 (миллионов – ред.). Нам говорили, что они планируют выполнить платеж в апреле и июле. Апрельской выплаты не было. Нам говорят, что деньги в пути, и мы ждем их", - добавил представитель ООН.