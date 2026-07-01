В ООН предупредили о грядущем кризисе из-за нехватки денег

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ООН хватит нынешних объемов денежных средств только до конца августа, заявил помощник генсека Чандрамули Раманатан.
- Для продолжения работы после августа требуются взносы участников организации.
ООН, 1 июл — РИА Новости. Для продолжения работы ООН требуются взносы участников организации, заявил помощник генсека по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.
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"У нас не останется денежных средств после августа-сентября. Деньги кончатся", — сказал он на брифинге.
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По его словам, ООН ждет взносов участников организации, "чтобы выжить после сентября".
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"Но независимо от того, что произойдет, есть вероятность закончить год без денег, то есть едва сводя концы с концами на сокращенном бюджете", — добавил помощник генсека.
При этом Раманатан отметил, что, даже если Вашингтон и Пекин уплатят взносы, проблемы все равно останутся.
На фоне финансовых трудностей всемирная организация вынужденно провела масштабное сокращение расходов.