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В ООН предупредили о грядущем кризисе из-за нехватки денег - РИА Новости, 01.07.2026
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17:27 01.07.2026 (обновлено: 18:50 01.07.2026)
В ООН предупредили о грядущем кризисе из-за нехватки денег

Раманатан: ООН хватит текущих запасов денег лишь до конца августа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ООН хватит нынешних объемов денежных средств только до конца августа, заявил помощник генсека Чандрамули Раманатан.
  • Для продолжения работы после августа требуются взносы участников организации.
ООН, 1 июл — РИА Новости. Для продолжения работы ООН требуются взносы участников организации, заявил помощник генсека по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.
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"У нас не останется денежных средств после августа-сентября. Деньги кончатся", — сказал он на брифинге.

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По его словам, ООН ждет взносов участников организации, "чтобы выжить после сентября".
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"Но независимо от того, что произойдет, есть вероятность закончить год без денег, то есть едва сводя концы с концами на сокращенном бюджете", — добавил помощник генсека.

При этом Раманатан отметил, что, даже если Вашингтон и Пекин уплатят взносы, проблемы все равно останутся.
Как писала The Wall Street Journal, ООН находится на грани банкротства, так как США и Китай не платят взносы. Так, американская задолженность достигла четырех миллиардов долларов, к тому же Штаты вышли из десятков программ и агентств, например из ВОЗ. Пекин же задолжал ООН 455 миллионов долларов.
На фоне финансовых трудностей всемирная организация вынужденно провела масштабное сокращение расходов.
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