Рейтинг@Mail.ru
В Омской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 01.07.2026 (обновлено: 15:22 01.07.2026)
В Омской области объявили беспилотную опасность

Хоценко: в Омской области объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ПВО
Боевая работа расчета ПВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омской области зафиксирована беспилотная опасность.
  • Губернатор Виталий Хоценко призвал соблюдать меры безопасности и сообщать обо всех происшествиях по номеру 112.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Омской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«
"Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112", — написал он в Telegram-канале.
Впервые режим беспилотной опасности объявили в Омской области 10 июня. Позже в МЧС сообщили об отбое сигнала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОмская областьВиталий ХоценкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала