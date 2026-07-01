В Омской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омской области зафиксирована беспилотная опасность.
- Губернатор Виталий Хоценко призвал соблюдать меры безопасности и сообщать обо всех происшествиях по номеру 112.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Омской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
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"Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112", — написал он в Telegram-канале.
Впервые режим беспилотной опасности объявили в Омской области 10 июня. Позже в МЧС сообщили об отбое сигнала.
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