Врач рассказала о пользе огурцов для похудения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Огурцы помогают поддерживать водный баланс в жару и полезны для контроля аппетита и веса благодаря низкой калорийности, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.
- Помидоры содержат ликопин — мощный антиоксидант, молодая морковь богата бета-каротином, болгарский перец — витамином С и каротиноидами, а кабачки подходят для контроля веса и пищеварения.
- Врач рекомендует добавлять сезонные овощи, такие как помидоры, огурцы, кабачки, морковь и перец, в каждый прием пищи летом.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Огурцы помогают поддерживать водный баланс в жару и полезны для контроля аппетита и веса, благодаря низкой калорийности, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина.
"На самом деле высокое содержание воды помогает поддерживать водный баланс, особенно в жару. А еще огурцы добавляют объем рациону практически без лишних калорий, что полезно для контроля аппетита и веса", - сказала Хайкина "Газете.Ru".
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По словам врача, помимо огурцов, летом стоит обратить внимание и на другие сезонные овощи. Помидоры содержат ликопин - мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждений, отметила Хайкина. Молодая морковь богата бета-каротином - предшественником витамина А, который важен для зрения, кожи и иммунитета, подчеркнула специалист. Также она добавила, что болгарский перец богат витамином С и каротиноидами, а кабачки, которые часто недооценивают, отлично подходят для контроля веса и пищеварения, так как содержат много воды и клетчатки, легко усваиваются и хорошо насыщают.
"Помидоры, огурцы, кабачки, морковь и перец способны дать организму множество витаминов и минералов. Поэтому летом стоит пользоваться моментом и добавлять овощи в каждый прием пищи. Ваш организм скажет вам спасибо уже через несколько недель", - заключила Хайкина.
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