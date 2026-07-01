Врач рассказала о пользе огурцов для похудения

По словам врача, помимо огурцов, летом стоит обратить внимание и на другие сезонные овощи. Помидоры содержат ликопин - мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждений, отметила Хайкина. Молодая морковь богата бета-каротином - предшественником витамина А, который важен для зрения, кожи и иммунитета, подчеркнула специалист. Также она добавила, что болгарский перец богат витамином С и каротиноидами, а кабачки, которые часто недооценивают, отлично подходят для контроля веса и пищеварения, так как содержат много воды и клетчатки, легко усваиваются и хорошо насыщают.