В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуги сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах "Внуково", "Домодедово", а также Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", а также Калуги, сообщила Росавиация
"Аэропорты "Домодедово", "Внуково", Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.