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В Одессе рассмотрят проект о запрете русского языка в общественных местах - РИА Новости, 01.07.2026
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15:09 01.07.2026
В Одессе рассмотрят проект о запрете русского языка в общественных местах

Одесский горсовет рассмотрит вопрос о запрете музыки и фильмов на русском языке

© РИА Новости / Алексей Вовк Указатель на улицу Дерибасовская в Одессе
Указатель на улицу Дерибасовская в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Вовк
Указатель на улицу Дерибасовская в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Одесского горсовета рассмотрят 8 июля проект решения о запрете воспроизведения русскоязычного культурного продукта в общественных местах.
  • Мораторий предусматривает запрет на воспроизведение музыки, кино, театральных постановок, литературы на русском языке на улицах, в учреждениях культуры и образования, коммунальных предприятиях и в общественном транспорте Одессы.
  • Кафе, магазинам, развлекательным заведениям, организаторам мероприятий и перевозчикам будут рекомендовать отказаться от русскоязычного контента, но обязательный запрет для них не предусмотрен.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутаты Одесского горсовета рассмотрят 8 июля проект решения о запрете воспроизведения в общественных местах музыки, фильмов, театральных постановок на русском языке, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Одесский горсовет на сессии восьмого июля рассмотрит проект решения о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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Как сообщает телеканал, мораторий предусматривает запрет на воспроизведение музыки, кино, театральных постановок, литературы на русском языке на улицах, в учреждениях культуры и образования, коммунальных предприятиях и в общественном транспорте Одессы. В сообщении уточняется, что кафе, магазинам, развлекательным заведениям, организаторам мероприятий и перевозчикам будут рекомендовать отказаться от русскоязычного контента, для них обязательного запрета проект не предусматривает.
Спикер Рады Руслан Стефанчук 12 июня сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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