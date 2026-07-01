В Одесской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одесском районе Украины прогремел взрыв.
- В части Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Одесском районе одноименной области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Одесском районе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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