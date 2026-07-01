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Полянский назвал возможный уход России из ОБСЕ подарком для Запада - РИА Новости, 01.07.2026
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05:52 01.07.2026
Полянский назвал возможный уход России из ОБСЕ подарком для Запада

Полянский: уход России из ОБСЕ стал бы подарком для Запада

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что уход России из ОБСЕ стал бы подарком для Запада.
  • По словам Полянского, ОБСЕ — это площадка, где представители других стран-участниц организации вынуждены прислушиваться к позиции России, несмотря на попытки использовать организацию в качестве инструмента гибридной войны против страны.
  • Полянский подчеркнул, что в случае ухода России ОБСЕ превратилась бы в антироссийскую структуру, и Москва потеряла бы возможность влиять на процессы внутри организации.
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Уход России из ОБСЕ стал бы подарком для Запада, заявил РИА Новости постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вышел бы из ОБСЕ, если бы не одно обстоятельство: другие не выйдут. Он также отметил, что на площадке ОБСЕ Москву поливают грязью, а у российской стороны в ответ есть возможность предъявить факты, на которые оппонентам уже ответить нечего.
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"Думаю, что в сегодняшних реалиях ОБСЕ надо воспринимать как отдаленный от основных позиций передовой окоп, в котором надо держать оборону. Потому что это стратегическая позиция, с которой многое видно и которая впоследствии может оказаться полезной. Но сейчас, конечно, в этом окопе тяжело и некомфортно, он окружен неприятелями. Которые говорят и делают гадости, пытаются тебя спровоцировать. Но нужно терпеть и методично доносить наши подходы, периодически ставя злопыхателей на место. Наш уход из этого "окопа" сейчас был бы идеальным сценарием для недругов России, поэтому делать этого нельзя", - сказал Полянский, комментируя дискуссии о необходимости участия России в ОБСЕ.
По словам российского дипломата, если Москва покинет площадку, то ряд западных стран "с удовольствием потрут руки", после чего "примутся обрабатывать ближайших союзников России", продвигать свои антироссийские позиции и решения на площадке, на которые российская делегация уже повлиять не сможет. А последствия этих решений мы все равно будем ощущать.
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"ОБСЕ – уникальная в этом плане площадка, где они обязаны нас выслушать. И я знаю, что наши аргументы доносятся до столиц, потому что потом все это резонирует на двустороннем уровне. Мы видим отклики на то, что транслируется нами здесь, в Вене", - пояснил собеседник агентства.
Он напомнил, что в ОБСЕ есть краеугольное правило консенсуса, и представители других стран-участниц организации вынуждены его соблюдать. "Поэтому задумывать и реализовывать в Вене какие-то вещи против России им сложно. ОБСЕ так или иначе остается единственной общеевропейской организацией, где к нашей позиции по многим аспектам, хоть и неохотно, вынуждены прислушиваться. В то время как, скажем, Совет Европы в наше отсутствие превратился в однозначную антироссийскую структуру, они даже не скрывают этого", - добавил Полянский.
Он подчеркнул, что и ОБСЕ, в случае ухода Москвы, превратилась бы в антироссийскую структуру. "Хотя ее и сейчас пытаются использовать в качестве инструмента гибридной войны НАТО против России - в нарушение всех договоренностей о ее создании - мы, находясь внутри, можем повлиять на какие-то самые вредные процессы или остановить их, что-то им противопоставить. А если нас не будет, то никаких возможностей для этого не останется", - заключил постпред РФ.
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