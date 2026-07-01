Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области нашли более тысячи обломков самолета Красной армии - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 01.07.2026
В Смоленской области нашли более тысячи обломков самолета Красной армии

В Смоленской области нашли более тысячи обломков самолета времен ВОВ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поисковым отрядом «Донской» в Смоленском муниципальном округе обнаружен самолет времен Великой Отечественной войны с полной принадлежностью к РККА.
  • Обнаружено более тысячи обломков, включая фрагменты алюминиевого каркаса, частей рамы и корпуса, грузов от винта, стекла, элементов электропроводки и деталей боевой части.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Более тысячи обломков самолета Красной армии времен Великой Отечественной войны обнаружены в Смоленской области, рассказали в поисковом отряде "Донской".
"В результате разведывательного выезда в Смоленском муниципальном округе поисковым отрядом "Донской" был обнаружен самолет времен Великой Отечественной войны с полной принадлежностью к РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии - ред.). После усердных поисковых работ на вторые сутки имеем более тысячи обломков", - сообщается на странице отряда в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что это фрагменты алюминиевого каркаса, частей рамы и корпуса, грузов от винта, стекла, элементов электропроводки и деталей боевой части.
Предварительно, поисковики установили само место падения самолета. В отряде подчеркнули, что работы на участке будут продолжены.
Красноармейцы атакуют огневую точку противника - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В Госдуме рассказали о находке останков более 15 тысяч красноармейцев
3 апреля, 14:14
 
БезопасностьСмоленская областьРКК "Энергия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала