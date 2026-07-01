В Смоленской области нашли более тысячи обломков самолета Красной армии

Краткий пересказ от РИА ИИ Поисковым отрядом «Донской» в Смоленском муниципальном округе обнаружен самолет времен Великой Отечественной войны с полной принадлежностью к РККА.

Обнаружено более тысячи обломков, включая фрагменты алюминиевого каркаса, частей рамы и корпуса, грузов от винта, стекла, элементов электропроводки и деталей боевой части.

БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Более тысячи обломков самолета Красной армии времен Великой Отечественной войны обнаружены в Смоленской области, рассказали в поисковом отряде "Донской".

"В результате разведывательного выезда в Смоленском муниципальном округе поисковым отрядом "Донской" был обнаружен самолет времен Великой Отечественной войны с полной принадлежностью к РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии - ред.). После усердных поисковых работ на вторые сутки имеем более тысячи обломков", - сообщается на странице отряда в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что это фрагменты алюминиевого каркаса, частей рамы и корпуса, грузов от винта, стекла, элементов электропроводки и деталей боевой части.