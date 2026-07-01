Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области задержали четырех криминальных авторитетов - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 01.07.2026 (обновлено: 14:03 01.07.2026)
В Тульской области задержали четырех криминальных авторитетов

МВД: в Тульской области задержали четверых криминальных авторитетов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тульской области задержали четырех человек, подозреваемых в вымогательстве и позиционировавших себя как криминальные авторитеты.
  • Они заблокировали машину потерпевшего возле магазина, вывезли его в лесополосу и потребовали деньги, угрожая насилием.
  • Двое из задержанных причастны к еще одному эпизоду вымогательства на сумму более 1 миллиона 450 тысяч рублей.
ТУЛА, 1 июл – РИА Новости. Четырех жителей Тульской области, считавших себя криминальными авторитетами, задержали по подозрению в вымогательстве, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
"Пресечена деятельность четверых местных жителей, подозреваемых в вымогательстве. По предварительным данным, злоумышленники, позиционировавшие себя как криминальные авторитеты, совершили противоправные действия в отношении 35-летнего местного жителя", - написала пресс-служба в "Максе".
Арестованный участник банды, занимавшейся похищением людей и вымогательствам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Приангарье арестовали восемь участников банды и их главаря
30 июня, 16:07
По данным ведомства, осенью 2024 года в Ефремовском районе фигуранты заблокировали машину потерпевшего возле магазина. Мужчины безосновательно обвинили его в распространении наркотиков и насильно вывезли в лесополосу, где потребовали деньги за "решение вопросов". Потерпевший занял деньги у знакомых и перевел их на карту одного из вымогателей, опасаясь за свою жизнь. Позже один из фигурантов, угрожая, потребовал дополнительную сумму уже со знакомого потерпевшего.
Далее оперативники установили, что двое из членов группы причастны к еще одному вымогательству. В пресс-службе УМВД России по Тульской области заявили, что подозреваемые систематически угрожали насилием еще двум местным жителям. Применяя физическую силу, они требовали от граждан больше 1 миллиона 450 тысяч рублей. Потерпевшие частями отдавали вымогателям деньги.
"Все четверо злоумышленников были задержаны. Следственным отделом МОМВД России "Ефремовский" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство"", - сообщили в ведомстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Петербурге задержали криминального авторитета, разыскиваемого с 2004 года
11 июня, 11:04
 
ПроисшествияРоссияТульская областьЕфремовский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала