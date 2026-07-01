В Тульской области задержали четырех криминальных авторитетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области задержали четырех человек, подозреваемых в вымогательстве и позиционировавших себя как криминальные авторитеты.
- Они заблокировали машину потерпевшего возле магазина, вывезли его в лесополосу и потребовали деньги, угрожая насилием.
- Двое из задержанных причастны к еще одному эпизоду вымогательства на сумму более 1 миллиона 450 тысяч рублей.
ТУЛА, 1 июл – РИА Новости. Четырех жителей Тульской области, считавших себя криминальными авторитетами, задержали по подозрению в вымогательстве, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
"Пресечена деятельность четверых местных жителей, подозреваемых в вымогательстве. По предварительным данным, злоумышленники, позиционировавшие себя как криминальные авторитеты, совершили противоправные действия в отношении 35-летнего местного жителя", - написала пресс-служба в "Максе".
По данным ведомства, осенью 2024 года в Ефремовском районе фигуранты заблокировали машину потерпевшего возле магазина. Мужчины безосновательно обвинили его в распространении наркотиков и насильно вывезли в лесополосу, где потребовали деньги за "решение вопросов". Потерпевший занял деньги у знакомых и перевел их на карту одного из вымогателей, опасаясь за свою жизнь. Позже один из фигурантов, угрожая, потребовал дополнительную сумму уже со знакомого потерпевшего.
Далее оперативники установили, что двое из членов группы причастны к еще одному вымогательству. В пресс-службе УМВД России по Тульской области заявили, что подозреваемые систематически угрожали насилием еще двум местным жителям. Применяя физическую силу, они требовали от граждан больше 1 миллиона 450 тысяч рублей. Потерпевшие частями отдавали вымогателям деньги.
"Все четверо злоумышленников были задержаны. Следственным отделом МОМВД России "Ефремовский" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство"", - сообщили в ведомстве.