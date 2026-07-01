В Тульской области задержали четырех криминальных авторитетов

ТУЛА, 1 июл – РИА Новости. Четырех жителей Тульской области, считавших себя криминальными авторитетами, задержали по подозрению в вымогательстве, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"Все четверо злоумышленников были задержаны. Следственным отделом МОМВД России "Ефремовский" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство"", - сообщили в ведомстве.