В Славянском районе Кубани ликвидировали возгорание на НПЗ после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на НПЗ в Славянском районе Кубани полностью ликвидировали.
- Возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА ночью 28 июня.
КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Пожар на НПЗ в Славянском районе Кубани, произошедший в результате атаки БПЛА, полностью ликвидирован, сообщает оперштаб региона.
"В Славянском районе полностью ликвидировали возгорание на НПЗ. Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА ночью 28 июня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работали более 200 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России.
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