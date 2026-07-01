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В Славянском районе Кубани ликвидировали возгорание на НПЗ после атаки ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
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17:00 01.07.2026 (обновлено: 17:05 01.07.2026)
В Славянском районе Кубани ликвидировали возгорание на НПЗ после атаки ВСУ

В Славянском районе Кубани ликвидировали возгорание на НПЗ после атаки БПЛА

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на НПЗ в Славянском районе Кубани полностью ликвидировали.
  • Возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА ночью 28 июня.
КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Пожар на НПЗ в Славянском районе Кубани, произошедший в результате атаки БПЛА, полностью ликвидирован, сообщает оперштаб региона.
Славянском районе полностью ликвидировали возгорание на НПЗ. Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА ночью 28 июня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работали более 200 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянский районКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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