Новак призвал объединить усилия для активизации инвестиций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Александр Новак заявил о необходимости объединить усилия для активизации инвестиционной активности в России.
- Правительство работает над поставленными задачами и занимается консолидацией бюджета.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Ситуации, при которой в периоды прохождения кризисов в России так долго не было инвестиционной активности, не было, для ее активизации необходимо объединить усилия, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Ситуация действительно такова, что у нас не было в периоды наших кризисов, которые проходили, чтобы так долго мы не имели инвестиционной активности. Это ключевая вещь, и нам нужно вместе объединить усилия, чтобы поддержать восстановление инвестиционной активности", - сказал Новак на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
"Если она будет долгой такой, действительно, экономика не будет расти теми темпам, которые нам необходимы для устойчивого роста", - добавил он.
При этом правительство РФ работает над поставленными задачами, которые стоят, а также занимается консолидацией бюджета, отметил Новак.