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Новак призвал объединить усилия для активизации инвестиций - РИА Новости, 01.07.2026
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15:48 01.07.2026
Новак призвал объединить усилия для активизации инвестиций

Новак призвал объединить усилия для поддержки инвестиционной активности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак заявил о необходимости объединить усилия для активизации инвестиционной активности в России.
  • Правительство работает над поставленными задачами и занимается консолидацией бюджета.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Ситуации, при которой в периоды прохождения кризисов в России так долго не было инвестиционной активности, не было, для ее активизации необходимо объединить усилия, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Ситуация действительно такова, что у нас не было в периоды наших кризисов, которые проходили, чтобы так долго мы не имели инвестиционной активности. Это ключевая вещь, и нам нужно вместе объединить усилия, чтобы поддержать восстановление инвестиционной активности", - сказал Новак на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
"Если она будет долгой такой, действительно, экономика не будет расти теми темпам, которые нам необходимы для устойчивого роста", - добавил он.
При этом правительство РФ работает над поставленными задачами, которые стоят, а также занимается консолидацией бюджета, отметил Новак.
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ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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