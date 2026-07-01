Российский рынок обеспечен топливом, заявил Новак

"Действительно, сейчас на внутреннем рынке случаются дефициты на отдельных заправках и перебои. В основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции", — уточнил он.

При этом, по словам вице-премьера, власти оперативно решают эти проблемы совместно с нефтяными предприятиями. Он отметил, что хотя некоторые заводы закрыты на ремонт, удается делать все для загрузки дополнительных мощностей, внутренний рынок обеспечен как бензином, так и дизелем.