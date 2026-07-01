Российский рынок обеспечен топливом, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На российском рынке случаются перебои с топливом на отдельных заправках.
- Перебои связаны с логистическими изменениями поставок и быстро устраняются.
- Внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом, накоплены остатки.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Отечественный рынок обеспечен топливом, заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ.
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"Действительно, сейчас на внутреннем рынке случаются дефициты на отдельных заправках и перебои. В основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции", — уточнил он.
При этом, по словам вице-премьера, власти оперативно решают эти проблемы совместно с нефтяными предприятиями. Он отметил, что хотя некоторые заводы закрыты на ремонт, удается делать все для загрузки дополнительных мощностей, внутренний рынок обеспечен как бензином, так и дизелем.