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Российский рынок обеспечен топливом, заявил Новак - РИА Новости, 01.07.2026
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15:30 01.07.2026 (обновлено: 18:01 01.07.2026)
Российский рынок обеспечен топливом, заявил Новак

Новак: рынок обеспечен топливом, перебои случаются из-за проблем с логистикой

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На российском рынке случаются перебои с топливом на отдельных заправках.
  • Перебои связаны с логистическими изменениями поставок и быстро устраняются.
  • Внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом, накоплены остатки.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Отечественный рынок обеспечен топливом, заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ.
«
"Действительно, сейчас на внутреннем рынке случаются дефициты на отдельных заправках и перебои. В основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции", — уточнил он.
При этом, по словам вице-премьера, власти оперативно решают эти проблемы совместно с нефтяными предприятиями. Он отметил, что хотя некоторые заводы закрыты на ремонт, удается делать все для загрузки дополнительных мощностей, внутренний рынок обеспечен как бензином, так и дизелем.
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