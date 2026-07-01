Новак назвал Россию одним из лидеров по внедрению технологий

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия активно внедряет платформенные механизмы, цифровые решения, использование больших баз данных и искусственный интеллект.

Около 8,5% экономики России охвачено услугами, оказываемыми через платформенные решения, что больше, чем в Европе (5%), хотя есть страны-лидеры, например, Китай и Южная Корея (12%).

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что внедрение платформенных решений сильно меняет структуру занятости в России, вовлекая различные группы населения и способствуя структурным изменениям в экономике.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Россия активно внедряет цифровые решения и является одним из лидеров в этом направлении, заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

"Если говорить о платформенной экономике, это вообще изменение в целом всей структуры. Кстати, Россия очень активно внедряет соответствующие платформенные механизмы, цифровые решения, использование больших баз данных, искусственный интеллект. Мы сегодня являемся одним из лидеров в мире по этому направлению", - сказал Новак

"Например, если говорить об услугах, которые сегодня так или иначе оказываются через платформенные решения, это примерно охватывает 8,5% экономики нашей страны. Если сравнивать, в Европе - это всего 5%. Да есть лидеры, такие как Китай, Южная Корея, где 12%. Но мы идем очень быстрыми темпами", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что это очень сильно меняет структуру занятости, вовлекает тех, кто работает дистанционно, вовлекает малый и средний бизнес, молодежь, людей старшего возраста. "Это важное направление структурных изменений нашей экономики", - подчеркнул Новак.