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Новак назвал Россию одним из лидеров по внедрению технологий - РИА Новости, 01.07.2026
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14:32 01.07.2026
Новак назвал Россию одним из лидеров по внедрению технологий

Новак: РФ внедряет цифровые решения и является одним из лидеров в направлении

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия активно внедряет платформенные механизмы, цифровые решения, использование больших баз данных и искусственный интеллект.
  • Около 8,5% экономики России охвачено услугами, оказываемыми через платформенные решения, что больше, чем в Европе (5%), хотя есть страны-лидеры, например, Китай и Южная Корея (12%).
  • Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что внедрение платформенных решений сильно меняет структуру занятости в России, вовлекая различные группы населения и способствуя структурным изменениям в экономике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Россия активно внедряет цифровые решения и является одним из лидеров в этом направлении, заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
"Если говорить о платформенной экономике, это вообще изменение в целом всей структуры. Кстати, Россия очень активно внедряет соответствующие платформенные механизмы, цифровые решения, использование больших баз данных, искусственный интеллект. Мы сегодня являемся одним из лидеров в мире по этому направлению", - сказал Новак.
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"Например, если говорить об услугах, которые сегодня так или иначе оказываются через платформенные решения, это примерно охватывает 8,5% экономики нашей страны. Если сравнивать, в Европе - это всего 5%. Да есть лидеры, такие как Китай, Южная Корея, где 12%. Но мы идем очень быстрыми темпами", - добавил вице-премьер.
Он отметил, что это очень сильно меняет структуру занятости, вовлекает тех, кто работает дистанционно, вовлекает малый и средний бизнес, молодежь, людей старшего возраста. "Это важное направление структурных изменений нашей экономики", - подчеркнул Новак.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта заявил, что от способности России следовать стремительным технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование страны. Он обратил внимание на необходимость учитывать быстрое развитие этих технологий.
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