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Отрасль ТЭК в ВВП России сейчас составляет 13 процентов, заявил Новак - РИА Новости, 01.07.2026
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14:18 01.07.2026 (обновлено: 14:19 01.07.2026)
Отрасль ТЭК в ВВП России сейчас составляет 13 процентов, заявил Новак

Новак: отрасль ТЭК в ВВП России сейчас составляет 13%

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак заявил, что доля ТЭК в ВВП России сейчас составляет 13 %.
  • Ранее доля ТЭК в ВВП России достигала 18–20 %.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Отрасль ТЭК в ВВП России сейчас составляет 13%, хотя еще несколько лет назад ее доля достигала 20%, заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финконгресса Банка России.
"Если говорить об отраслях, я бы отметил, наверное, такие ключевые изменения в структуре нашей экономики, как снижение доли (в ВВП - ред.) топливно-энергетического комплекса, который ранее составлял 18%, примерно 18-20%, сейчас доля его снизилась до 13%, а в структуре доходов доля снизилась вообще с 42% до 22%", - сказал он.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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