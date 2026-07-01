Отрасль ТЭК в ВВП России сейчас составляет 13 процентов, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости . Отрасль ТЭК в ВВП России сейчас составляет 13%, хотя еще несколько лет назад ее доля достигала 20%, заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финконгресса Банка России.

"Если говорить об отраслях, я бы отметил, наверное, такие ключевые изменения в структуре нашей экономики, как снижение доли (в ВВП - ред.) топливно-энергетического комплекса, который ранее составлял 18%, примерно 18-20%, сейчас доля его снизилась до 13%, а в структуре доходов доля снизилась вообще с 42% до 22%", - сказал он.