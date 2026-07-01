Новак рассказал об адаптации российской экономики к внешним вызовам

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер Александр Новак считает, что экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%.

По его словам, российская экономика пока находится в первой половине пути к технологическому суверенитету.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%, считает вице-премьер Александр Новак.

"Если говорить про адаптацию, давайте скажем цифру 80% к внешним вызовам", - ответил Новак на вопрос модератора пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ , какую часть пути по структурной трансформации экономики Россия прошла.

Говоря об адаптации к внешним вызовам, Новак отметил, что речь идет о в перенаправлении внешних потоков на растущие рынки, переходу к расчетам в национальных валютах.

При этом он добавил, что российская экономика пока только в начале пути к технологическому суверенитету.

"Если говорить о том, какой путь мы проходим сегодня по технологическому суверенитету, технологическому лидерству, я думаю, мы находимся в первой половине (пути - ред.)", я бы так сказал", - добавил Новак.

По его словам, достижение технологического суверенитета прежде всего связано с развитием высокотехнологичных отраслей: радиоэлектроники, судостроения, современных технологий в химии, промышленности и т.д.