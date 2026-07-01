Новак рассказал об адаптации российской экономики к внешним вызовам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Александр Новак считает, что экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%.
- По его словам, российская экономика пока находится в первой половине пути к технологическому суверенитету.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%, считает вице-премьер Александр Новак.
Говоря об адаптации к внешним вызовам, Новак отметил, что речь идет о в перенаправлении внешних потоков на растущие рынки, переходу к расчетам в национальных валютах.
При этом он добавил, что российская экономика пока только в начале пути к технологическому суверенитету.
"Если говорить о том, какой путь мы проходим сегодня по технологическому суверенитету, технологическому лидерству, я думаю, мы находимся в первой половине (пути - ред.)", я бы так сказал", - добавил Новак.
По его словам, достижение технологического суверенитета прежде всего связано с развитием высокотехнологичных отраслей: радиоэлектроники, судостроения, современных технологий в химии, промышленности и т.д.
"Здесь я думаю, что мы только в начале пути, и у нас большие задачи, которые мы должны реализовать в ближайшие годы.… Именно работа в этом направлении будет определять тренд на развитие нашей экономики, ее устойчивость", - подчеркнул Новак.