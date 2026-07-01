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Новак рассказал об адаптации российской экономики к внешним вызовам - РИА Новости, 01.07.2026
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14:17 01.07.2026 (обновлено: 14:50 01.07.2026)
Новак рассказал об адаптации российской экономики к внешним вызовам

Новак: экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80 процентов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак считает, что экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%.
  • По его словам, российская экономика пока находится в первой половине пути к технологическому суверенитету.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%, считает вице-премьер Александр Новак.
"Если говорить про адаптацию, давайте скажем цифру 80% к внешним вызовам", - ответил Новак на вопрос модератора пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ, какую часть пути по структурной трансформации экономики Россия прошла.
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Говоря об адаптации к внешним вызовам, Новак отметил, что речь идет о в перенаправлении внешних потоков на растущие рынки, переходу к расчетам в национальных валютах.
При этом он добавил, что российская экономика пока только в начале пути к технологическому суверенитету.
"Если говорить о том, какой путь мы проходим сегодня по технологическому суверенитету, технологическому лидерству, я думаю, мы находимся в первой половине (пути - ред.)", я бы так сказал", - добавил Новак.
По его словам, достижение технологического суверенитета прежде всего связано с развитием высокотехнологичных отраслей: радиоэлектроники, судостроения, современных технологий в химии, промышленности и т.д.
"Здесь я думаю, что мы только в начале пути, и у нас большие задачи, которые мы должны реализовать в ближайшие годы.… Именно работа в этом направлении будет определять тренд на развитие нашей экономики, ее устойчивость", - подчеркнул Новак.
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ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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