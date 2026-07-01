Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел взрыв.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в нескольких областях Украины, включая Николаевскую.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском городе Николаев на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал".
"В Николаеве взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, а также в частях Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой областей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18