Рейтинг@Mail.ru
Обратный отсчет. Миру предрекли новую нефтяную катастрофу - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 01.07.2026 (обновлено: 08:06 01.07.2026)
Обратный отсчет. Миру предрекли новую нефтяную катастрофу

МЭА: переизбыток нефти может обвалить цены в 2027 году

© AP Photo / Ajit SolankiЖенщина несет на голове пустые канистры из-под моторного масла в Ахмадабаде, Индия
Женщина несет на голове пустые канистры из-под моторного масла в Ахмадабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Ajit Solanki
Женщина несет на голове пустые канистры из-под моторного масла в Ахмадабаде, Индия
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ормузский сырьевой коллапс сменится переизбытком нефти: уже в 2027-м профицит на рынке будет колоссальным, предупредили в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Как это отразится на ключевых нефтедобывающих странах, в том числе России, и ждать ли обвала котировок — в материале РИА Новости.

Мощный профицит

По прогнозу МЭА, в 2027-м предложение нефти на мировом рынке увеличится на восемь миллионов баррелей в сутки — до 110,3 миллиона тонн. А спрос прибавит всего два миллиона б/с — до 105,3 миллиона тонн.
Профицит возникнет из-за открытия Ормузского пролива. Разблокировка ключевой логистической артерии Ближнего Востока приведет к росту добычи и экспорта сырья из стран Персидского залива. На рынок пойдут дополнительные партии нефти.
© AP Photo / Leo CorreaРабочие нефтеперерабатывающего завода в Басре, Ирак
Рабочие нефтеперерабатывающего завода в Басре, Ирак - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Рабочие нефтеперерабатывающего завода в Басре, Ирак

Экстремальный сценарий

Сценарий, в общем-то, экстремальный. Шесть миллионов лишних баррелей в сутки — это очень много.
Так, например, в ценовой войне ОПЕК и США 2014-2016-го переизбыток был один-два миллиона б/с, и этого хватило, чтобы обрушить цены со 110 до 30 долларов за баррель. В январе 2016-го Brent проваливалась до 27-ми. Основной российский экспортный сорт Urals в моменте стоил меньше 25.
В разгар пандемии в апреле 2020-го профицит достигал 20 миллионов баррелей в сутки. Brent тогда рухнула до 19,33 доллара — минимум за 18 лет, хотя еще в январе стоила 68, то есть минус 72 процента. Urals с трудом дотягивала до 19 за баррель, а однажды проваливалась и до десяти.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Пришлось проглотить обиду. Вашингтон внезапно признал проигрыш
27 июня, 08:00

Лишилась премии

Таким образом, если риск-премия уйдет, а физическое предложение действительно резко вырастет, ценовое давление будет существенным.
Brent уже дешевле, чем до ближневосточного конфликта, — меньше 75. Геополитическая премия, накопленная за время конфликта, стремительно тает.
Goldman Sachs оценивает падение премии за ормузский риск с 9-11 до 4-6 доллара за баррель.
По предварительным прогнозам, полное снятие логистических барьеров срежет еще четыре-шесть долларов. Плюс рост предложения.
Согласно июньскому отчету МЭА, рынок уже движется к профициту. Во втором полугодии от поставщиков вне ОПЕК+ добавится 1,5 миллиона б/с. Прогноз средней цены Brent на третий квартал снизили до 77, причем аналитики не исключают проседания в июле до 72.
© РИА Новости / Брайан СмитТабло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Брайан Смит
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи

Не линейный сценарий

Тем не менее говорить о гарантированном обвале рынка преждевременно. Ведь помимо геополитики есть такие факторы, как темпы восстановления логистики, дисциплина ОПЕК+, состояние мировой экономики, уровень запасов и поведение крупных потребителей.
Прогноз МЭА, отмечают экономисты, основан лишь на одном из возможных сценариев развития событий.
"Ситуация не сразу вернется к прежнему равновесию. После кризиса участники рынка осторожнее страхуют перевозки, меняют маршруты, пополняют резервы, а государства пересматривают энергетическую безопасность. Часть дополнительного предложения поглотится отложенным спросом", — поясняет Марчел Кырлан, руководитель практики по сопровождению бизнеса исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".
Обвал возможен только при сочетании быстрого восстановления добычи и экспорта, слабого спроса в Китае, Индии и Европе, а также отсутствия оперативной реакции ОПЕК+, заключает эксперт.
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp. - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
"Охладить трейдеров". Россия послала нефтяному рынку важный сигнал
15 июня, 08:00

Справится ли ОПЕК+

Реакция крупнейших нефтедобывающих стран, разумеется, последует. Обычно министры стран ОПЕК+ начинают активные вербальные интервенции уже ниже отметки 75 за баррель. Ну а 60 — критический рубеж, за которым многие проекты утрачивают рентабельность. В первую очередь — в странах с высокой себестоимостью добычи.
Другое дело, что для ОПЕК+, чья основная задача — управление предложением и поддержание нормальных цен, такой профицит может стать серьезным испытанием.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
"Придется пойти на сокращение добычи, чтобы сбалансировать рынок. А договориться об этом непросто: у каждой страны собственные интересы. К тому же те, кто вне альянса, всегда готовы воспользоваться случаем для расширения своей доли рынка", — отмечает Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при правительстве России.
Снижение котировок — проверка бюджетной устойчивости нефтедобывающих стран.
Для России это, разумеется, давление на экспортную выручку, бюджетные доходы и параметры валютного рынка. Хотя, уточняет Кырлан, многое зависит от дисконтов, логистики, налогового режима и способности перенаправлять поставки.
 
ЭкономикаОрмузский проливПерсидский заливОПЕКМеждународное энергетическое агентствоBrentUrals
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала