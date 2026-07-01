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Нечаев и Даванков возглавят федеральный список "Новых людей" на выборы в ГД - РИА Новости, 01.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
13:30 01.07.2026 (обновлено: 13:37 01.07.2026)

Нечаев и Даванков возглавят федеральный список "Новых людей" на выборы в ГД

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкАлексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева перед началом VI Всероссийского съезда партии "Новые люди" в Москве. 1 июля 2026
Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева перед началом VI Всероссийского съезда партии Новые люди в Москве. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева перед началом VI Всероссийского съезда партии "Новые люди" в Москве. 1 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева возглавят общефедеральный список на выборы в Госдуму.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общефедеральный список на предстоящие выборы в Госдуму возглавят лидер партии Алексея Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, передает корреспондент РИА Новости.
В Москве в среду открылся предвыборный съезд партии "Новые люди".
Партия "Новые люди" была создана 1 марта 2020 года, впервые избрана в Госдуму восьмого созыва на выборах 2021 года. В настоящее время фракция насчитывает 15 депутатов.
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