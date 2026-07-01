Нечаев и Даванков возглавят федеральный список "Новых людей" на выборы в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева возглавят общефедеральный список на выборы в Госдуму.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общефедеральный список на предстоящие выборы в Госдуму возглавят лидер партии Алексея Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, передает корреспондент РИА Новости.
В Москве в среду открылся предвыборный съезд партии "Новые люди".
Партия "Новые люди" была создана 1 марта 2020 года, впервые избрана в Госдуму восьмого созыва на выборах 2021 года. В настоящее время фракция насчитывает 15 депутатов.