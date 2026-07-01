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Генсек НАТО поддержал масштабную милитаризацию Германии - РИА Новости, 01.07.2026
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23:52 01.07.2026
Генсек НАТО поддержал масштабную милитаризацию Германии

Рютте поддержал масштабную милитаризацию Германии

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рютте поддержал увеличение оборонных расходов Германии до 3,5% ВВП.
  • Он считает положительной тенденцией лидерство Германии в Европе в контексте увеличения расходов на оборону.
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал масштабную милитаризацию Германии, фактически проигнорировав уроки истории.
"Германия уже в 2029 году выйдет на целевой показатель НАТО, доведя расходы на оборону до 3,5% ВВП… это составляет 153 миллиарда евро, что в два раза больше, чем в 2021 году. Именно такая лидирующая роль нужна нам в Европе, и именно ее берет на себя Германия. Я считаю это отличной новостью", - заявил Рютте в интервью немецкой газете Handelsblatt.
При этом генсек НАТО открыто обошел стороной опасения журналистов издания, которые напомнили, что гегемония Берлина в прошлом уже "ввергала Европу в беду".
"Это было 100 лет назад", - ответил на замечание Рютте.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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