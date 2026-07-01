При этом генсек НАТО открыто обошел стороной опасения журналистов издания, которые напомнили, что гегемония Берлина в прошлом уже "ввергала Европу в беду".

В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.