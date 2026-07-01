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НАТО будет расширять присутствие в Арктике, заявил Рютте - РИА Новости, 01.07.2026
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10:58 01.07.2026
НАТО будет расширять присутствие в Арктике, заявил Рютте

Рютте: НАТО усиливает присутствие в Арктике в соперничестве с Россией и Китаем

© AP Photo / Omar HavanaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО планирует расширить свое присутствие в Арктике из-за растущей активности России и Китая в этом регионе, заявил Марк Рютте.
  • Россия выражает обеспокоенность по поводу активности НАТО у своих западных границ и наращиванием сил альянса в Европе.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. НАТО собирается расширять свое присутствие в Арктике, поскольку видит растущую активность России и Китая в этом регионе, заявил генсек альянса Марк Рютте.
"Мы знаем, что Россия и Китай становятся все более активными в Арктике. Поэтому мы договорились, что НАТО должна играть там гораздо более значимую роль", - сказал он в интервью Financial Times в преддверии саммита альянса в Анкаре 7-8 июля.
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В МИД сообщили о попытках НАТО усилить присутствие в Черном море
Вчера, 03:50
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Ранее специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в интервью РИА Новости заявил, что новая редакция стратегии развития российской Арктики учтет геополитические вызовы. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина уже актуализировало стратегию развития российской Арктики.
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НАТО намерена усилить Украину к моменту переговоров с Россией, заявил Рютте
Вчера, 10:37
 
В миреАрктикаРоссияКитайМарк РюттеВладимир ПановВладимир ПутинНАТОГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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