НАТО будет расширять присутствие в Арктике, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО планирует расширить свое присутствие в Арктике из-за растущей активности России и Китая в этом регионе, заявил Марк Рютте.
- Россия выражает обеспокоенность по поводу активности НАТО у своих западных границ и наращиванием сил альянса в Европе.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. НАТО собирается расширять свое присутствие в Арктике, поскольку видит растущую активность России и Китая в этом регионе, заявил генсек альянса Марк Рютте.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Ранее специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в интервью РИА Новости заявил, что новая редакция стратегии развития российской Арктики учтет геополитические вызовы. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина уже актуализировало стратегию развития российской Арктики.