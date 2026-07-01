НАТО намерена усилить Украину к моменту переговоров с Россией, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией, хотя Москва не раз подчеркивала, что западные поставки оружия лишь мешают урегулированию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не позволит создать условия для переговоров, выгодные для врага. Он отмечал, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. По словам президента, нужно вернуться к предметному обсуждению этих инициатив, чтобы закрепить условия, на которых может быть достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.