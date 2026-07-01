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НАТО намерена усилить Украину к моменту переговоров с Россией, заявил Рютте - РИА Новости, 01.07.2026
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10:37 01.07.2026
НАТО намерена усилить Украину к моменту переговоров с Россией, заявил Рютте

Рютте: НАТО намерено усилить Украину к моменту переговоров с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией.
  • Москва подчеркивала, что западные поставки оружия мешают урегулированию украинского конфликта.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией, хотя Москва не раз подчеркивала, что западные поставки оружия лишь мешают урегулированию.
Нежелание искать мирное урегулирование украинского конфликта западные политики проявляли еще со времен минских соглашений. После начала СВО экс-лидеры Франции, Германии, Великобритании признавали, что никогда их не воспринимали всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.
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"Единственное, что мы можем делать - это поддерживать Украину в борьбе и способствовать тому, чтобы они были как можно сильнее, когда эти переговоры однажды начнутся", - сказал он в интервью изданию Financial Times.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не позволит создать условия для переговоров, выгодные для врага. Он отмечал, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. По словам президента, нужно вернуться к предметному обсуждению этих инициатив, чтобы закрепить условия, на которых может быть достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.
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