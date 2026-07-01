НАТО намерена усилить Украину к моменту переговоров с Россией, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией.
- Москва подчеркивала, что западные поставки оружия мешают урегулированию украинского конфликта.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией, хотя Москва не раз подчеркивала, что западные поставки оружия лишь мешают урегулированию.
Нежелание искать мирное урегулирование украинского конфликта западные политики проявляли еще со времен минских соглашений. После начала СВО экс-лидеры Франции, Германии, Великобритании признавали, что никогда их не воспринимали всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.
"Единственное, что мы можем делать - это поддерживать Украину в борьбе и способствовать тому, чтобы они были как можно сильнее, когда эти переговоры однажды начнутся", - сказал он в интервью изданию Financial Times.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не позволит создать условия для переговоров, выгодные для врага. Он отмечал, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. По словам президента, нужно вернуться к предметному обсуждению этих инициатив, чтобы закрепить условия, на которых может быть достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.