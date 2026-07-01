НАТО пока не планирует отдельную миссию в Ормузском проливе, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ НАТО пока не рассматривает создание отдельной миссии в Ормузском проливе, заявил Марк Рютте.

Роль в обеспечении свободы судоходства в регионе сейчас играют Великобритания и Франция, а европейские союзники оказывают поддержку.

БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. НАТО пока не рассматривает создание отдельной миссии в Ормузском проливе, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Строго говоря, Иран находится за пределами территории НАТО . Но если НАТО сможет быть полезной, НАТО будет полезной", - сказал он в интервью Financial Times в преддверии саммита альянса в Анкаре 7-8 июля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Рютте, сейчас роль в обеспечении свободы судоходства в регионе играют Великобритания и Франция, тогда как европейские союзники оказывают поддержку, в частности предоставляя противоминные возможности.