НАТО пока не планирует отдельную миссию в Ормузском проливе, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО пока не рассматривает создание отдельной миссии в Ормузском проливе, заявил Марк Рютте.
- Роль в обеспечении свободы судоходства в регионе сейчас играют Великобритания и Франция, а европейские союзники оказывают поддержку.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. НАТО пока не рассматривает создание отдельной миссии в Ормузском проливе, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
По словам Рютте, сейчас роль в обеспечении свободы судоходства в регионе играют Великобритания и Франция, тогда как европейские союзники оказывают поддержку, в частности предоставляя противоминные возможности.
После недавнего конфликта вокруг Ирана в западных СМИ обсуждалась возможность более активного участия НАТО в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Саммит в Анкаре станет первым после обострения ситуации на Ближнем Востоке.