Рейтинг@Mail.ru
НАТО пока не планирует отдельную миссию в Ормузском проливе, заявил Рютте - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 01.07.2026
НАТО пока не планирует отдельную миссию в Ормузском проливе, заявил Рютте

Рютте: НАТО пока не рассматривает создание миссии в Ормузском проливе

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО пока не рассматривает создание отдельной миссии в Ормузском проливе, заявил Марк Рютте.
  • Роль в обеспечении свободы судоходства в регионе сейчас играют Великобритания и Франция, а европейские союзники оказывают поддержку.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. НАТО пока не рассматривает создание отдельной миссии в Ормузском проливе, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
"Строго говоря, Иран находится за пределами территории НАТО. Но если НАТО сможет быть полезной, НАТО будет полезной", - сказал он в интервью Financial Times в преддверии саммита альянса в Анкаре 7-8 июля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
По словам Рютте, сейчас роль в обеспечении свободы судоходства в регионе играют Великобритания и Франция, тогда как европейские союзники оказывают поддержку, в частности предоставляя противоминные возможности.
После недавнего конфликта вокруг Ирана в западных СМИ обсуждалась возможность более активного участия НАТО в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Саммит в Анкаре станет первым после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Управление Ормузом не вернется к состоянию до конфликта, заявил Галибаф
23 июня, 05:10
 
В миреОрмузский проливИранАнкара (провинция)Марк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала