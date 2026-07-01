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Рютте: Европа и Канада закупают у США оружие на 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 01.07.2026
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10:19 01.07.2026
Рютте: Европа и Канада закупают у США оружие на 300 миллиардов долларов

Рютте: Европа и Канада закупают у США оружие на 300 миллардов долларов

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны НАТО и Канада разместили заказы у предприятий американского военно-промышленного комплекса примерно на 300 миллиардов долларов.
  • Инвестиции европейских стран и Канады в американскую оборонную промышленность поддерживают 195 тысяч рабочих мест в США.
  • На саммите НАТО в Анкаре одной из ключевых тем станет наращивание оборонного производства стран альянса.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Европейские страны НАТО и Канада разместили заказы у предприятий американского военно-промышленного комплекса примерно на 300 миллиардов долларов, сообщил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times в преддверии саммита альянса в Анкаре 7-8 июля.
"Общий объем размещенных европейцами и канадцами заказов в США, которые предстоит выполнить в ближайшие годы, сейчас составляет 300 миллиардов долларов. Кроме того, европейские и канадские инвестиции в американскую оборонную промышленность уже поддерживают 195 тысяч рабочих мест в США", - сказал он.
Ожидается, что на саммите НАТО в Анкаре одной из ключевых тем станет наращивание оборонного производства стран альянса. После критики и требований президента США Дональда Трампа союзники существенно увеличили свои военные расходы, но при этом значительная часть новых заказов приходится на американских производителей вооружений.
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В миреАнкара (провинция)СШАКанадаМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
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