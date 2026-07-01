Рютте: Европа и Канада закупают у США оружие на 300 миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские страны НАТО и Канада разместили заказы у предприятий американского военно-промышленного комплекса примерно на 300 миллиардов долларов.
- Инвестиции европейских стран и Канады в американскую оборонную промышленность поддерживают 195 тысяч рабочих мест в США.
- На саммите НАТО в Анкаре одной из ключевых тем станет наращивание оборонного производства стран альянса.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Европейские страны НАТО и Канада разместили заказы у предприятий американского военно-промышленного комплекса примерно на 300 миллиардов долларов, сообщил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times в преддверии саммита альянса в Анкаре 7-8 июля.
"Общий объем размещенных европейцами и канадцами заказов в США, которые предстоит выполнить в ближайшие годы, сейчас составляет 300 миллиардов долларов. Кроме того, европейские и канадские инвестиции в американскую оборонную промышленность уже поддерживают 195 тысяч рабочих мест в США", - сказал он.
Ожидается, что на саммите НАТО в Анкаре одной из ключевых тем станет наращивание оборонного производства стран альянса. После критики и требований президента США Дональда Трампа союзники существенно увеличили свои военные расходы, но при этом значительная часть новых заказов приходится на американских производителей вооружений.