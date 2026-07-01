Рютте: Европа и Канада закупают у США оружие на 300 миллиардов долларов

БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Европейские страны НАТО и Канада разместили заказы у предприятий американского военно-промышленного комплекса примерно на 300 миллиардов долларов, сообщил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times в преддверии саммита альянса в Анкаре 7-8 июля.