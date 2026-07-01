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В МИД сообщили о попытках НАТО усилить присутствие в Черном море - РИА Новости, 01.07.2026
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03:50 01.07.2026 (обновлено: 10:20 01.07.2026)
В МИД сообщили о попытках НАТО усилить присутствие в Черном море

Масленников: НАТО старается усилить присутствие на черноморском направлении

© AP Photo / Vadim GhirdaУчения НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Учения НАТО в Черном море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО стремится усилить свое присутствие в Черном море, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
  • По его словам, в глаза бросается и рост масштабов учений, особенно вблизи российских границ.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. НАТО старается нарастить силы в Черном море, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
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"Нацелена (деятельность. — Прим. ред.) прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности нашей страны, в том числе на стратегически важном черноморском направлении, где альянс всячески стремится усилить свое присутствие", — сказал дипломат.
По его словам, в глаза бросается и рост масштабов военных маневров, особенно вблизи российских границ. Из этого власти делают выводы, чтобы выработать меры безопасности, добавил он.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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