В МИД сообщили о попытках НАТО усилить присутствие в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО стремится усилить свое присутствие в Черном море, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
- По его словам, в глаза бросается и рост масштабов учений, особенно вблизи российских границ.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. НАТО старается нарастить силы в Черном море, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
Накануне в акватории начались учения Breeze. Они проходят под руководством ВМФ Болгарии.
"Нацелена (деятельность. — Прим. ред.) прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности нашей страны, в том числе на стратегически важном черноморском направлении, где альянс всячески стремится усилить свое присутствие", — сказал дипломат.
По его словам, в глаза бросается и рост масштабов военных маневров, особенно вблизи российских границ. Из этого власти делают выводы, чтобы выработать меры безопасности, добавил он.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.