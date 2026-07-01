Набиуллина рассказала о влиянии цифровых платформ на экономику России

"Конечно, когда платформизация снижает эти издержки и позволяет производителю дотянуться до потребителя в любой точке страны, это существенное изменение", - отметила Набиуллина.

Она добавила, что платформа - это рыночный механизм, а вот плановая экономика про другое. "Кто жил в плановой экономике, помнят, что это такое. Это вам централизованно спускают планы, это не независимое принятие решений... Это и нормирование, часто, потребления... Это способ организации всей экономики, а не просто наличие планов", - подчеркнула Набиуллина.