Набиуллина рассказала о влиянии цифровых платформ на экономику России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Платформизация меняет облик экономики России и способ организации бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
- Основное отличие платформенной экономики от плановой состоит в резком снижении транзакционных издержек, считает Набиуллина.
- В платформенной экономике рыночные субъекты самостоятельно принимают решения и существует конкуренция, в отличие от плановой экономики, подчеркнула глава ЦБ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Платформизация меняет облик экономики России и способ организации бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
"Платформизация экономики - это действительно такой технологический тренд, который меняет облик экономики... Фундаментальные структурные изменения - это вот такие, как платформизация, которая меняет способ организации бизнеса", - сказала Набиуллина.
Также глава регулятора ответила на вопрос модератора о том, разделяет ли она мнение, что платформенная экономика - это реинкарнация плановой экономики. По мнению главы ЦБ, здесь основное отличие платформенной экономики от плановой состоит в резком снижении транзакционных издержек, а это триллионы рублей в экономике России.
"Конечно, когда платформизация снижает эти издержки и позволяет производителю дотянуться до потребителя в любой точке страны, это существенное изменение", - отметила Набиуллина.
Она добавила, что платформа - это рыночный механизм, а вот плановая экономика про другое. "Кто жил в плановой экономике, помнят, что это такое. Это вам централизованно спускают планы, это не независимое принятие решений... Это и нормирование, часто, потребления... Это способ организации всей экономики, а не просто наличие планов", - подчеркнула Набиуллина.
В платформах, напротив, рыночные субъекты самостоятельно принимают решения, и есть конкуренция. "Это, действительно, новое структурное явление", - добавила глава ЦБ.