Рейтинг@Mail.ru
В московском метро трюкач на велосипеде перепрыгнул пути - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 01.07.2026
В московском метро трюкач на велосипеде перепрыгнул пути

МВД: у перепрыгнувшего пути в московском метро трюкача могут отобрать велосипед

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро в Москве.
  • Сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека и доставили его в отдел полиции.
  • На молодого человека составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда либо административный арест до 10 суток.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути в метро в Москве, теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда или арест до 10 суток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ходе мониторинга интернета полицейские выявили видео, на котором парень на велосипеде перескакивает через пути, упав на другой стороне рядом, предположительно, с приятелем на схожем велосипеде.
Драка в столичном метро - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В московском метро произошла драка
25 июня, 11:17
"На станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии он разогнался на трюковом велосипеде и совершил рискованный прыжок с одной платформы на другую через пути", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека и доставили его в отдел полиции. На него составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности).
Теперь ему грозит штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда либо административный арест на срок до 10 суток.
Мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро Москвы, заступившимся за женщину - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Москве мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро
23 июня, 10:44
 
ПроисшествияРоссияМоскваИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала