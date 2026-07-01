В московском метро трюкач на велосипеде перепрыгнул пути

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро в Москве.
- Сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека и доставили его в отдел полиции.
- На молодого человека составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда либо административный арест до 10 суток.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути в метро в Москве, теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда или арест до 10 суток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ходе мониторинга интернета полицейские выявили видео, на котором парень на велосипеде перескакивает через пути, упав на другой стороне рядом, предположительно, с приятелем на схожем велосипеде.
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Сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека и доставили его в отдел полиции. На него составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности).
Теперь ему грозит штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда либо административный арест на срок до 10 суток.
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