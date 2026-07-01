В московском метро трюкач на велосипеде перепрыгнул пути

Краткий пересказ от РИА ИИ Молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро в Москве.

Сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека и доставили его в отдел полиции.

На молодого человека составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда либо административный арест до 10 суток.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути в метро в Москве, теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда или арест до 10 суток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе мониторинга интернета полицейские выявили видео, на котором парень на велосипеде перескакивает через пути, упав на другой стороне рядом, предположительно, с приятелем на схожем велосипеде.

"На станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии он разогнался на трюковом велосипеде и совершил рискованный прыжок с одной платформы на другую через пути", - написала Волк в своем канале на платформе " Макс ".

Сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека и доставили его в отдел полиции. На него составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности).