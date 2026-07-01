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В МВД предупредили о двухэтапных схемах мошенников - РИА Новости, 01.07.2026
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09:15 01.07.2026
В МВД предупредили о двухэтапных схемах мошенников

МВД: мошенники используют двухэтапные схемы, включающих социальную инженерию

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИгровая клавиатура
Игровая клавиатура - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Игровая клавиатура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты все чаще применяют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на социальной инженерии.
  • На первом этапе у жертвы создается тревожное ощущение: под предлогом бытового звонка человека просят продиктовать код из СМС.
  • На втором этапе мошенники подтверждают опасность, звонят якобы от имени правоохранительных органов или служб безопасности и склоняют жертву совершить финансовые операции в их пользу.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Аферисты все чаще применяют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на социальной инженерии, когда на первом этапе у жертвы создается тревожное ощущение, которое затем подтверждается, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В настоящее время злоумышленники все чаще применяют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на социальной инженерии", - говорится в сообщении.
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В ведомстве предупредили, что первый этап - это создание тревоги. Гражданину поступает внешне безобидный бытовой звонок под любым предлогом: запись к врачу, замена домофонных ключей, доставка письма, проверка счетчиков или другая рядовая ситуация. В ходе разговора человека просят продиктовать код из смс.
Правоохранители подчеркнули, что сам по себе этот код зачастую не дает доступа к деньгам или сервисам и не представляет ценности.
"Задача этого шага - не украсть данные, а сформировать в памяти жертвы сомнительный и, может быть, неприятный факт. Человек запоминает, что передал незнакомцу цифровой код, и начинает невольно тревожиться о возможных последствиях. На этом тревожном фоне и разворачивается главный удар", - отметили в ведомстве.
Второй этап схемы - это подтверждение опасности, добавили в МВД. Спустя некоторое время раздается новый звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов или служб безопасности. Они сообщают, что предыдущий звонок "действительно" был мошенническим, и пугают тем, что персональные данные или сбережения уже под угрозой, а в качестве неопровержимого доказательства ссылаются на тот самый код из смс, о котором жертва хорошо помнит.
В МВД подчеркнули, что так мошенники создают иллюзию достоверности - человек убеждается, что столкнулся с реальной атакой, а "представитель органов" явно в курсе деталей.
"В этот момент страх и благодарность за "помощь" резко повышают доверие к дальнейшим инструкциям. Под благовидным предлогом - защита денег, декларирование накоплений, перевод на "безопасный счет" - жертву склоняют совершить финансовые операции в пользу преступников", - добавили правоохранители.
В ведомстве отметили, что первый звонок не является самостоятельной попыткой кражи, а служит лишь психологической подготовкой.
"Практика показывает, что сила подобных схем - не в технических уловках, а в точно выстроенной эмоциональной ловушке. Ваше понятное и законное стремление обезопасить себя может быть использовано против вас", - заключили в МВД.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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