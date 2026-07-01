На трассе между Донецком и Мариуполем обрушился мост

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пролет моста на трассе H-20 между Донецком и Мариуполем в Володарском районе ДНР обрушен.
- О происшествии сообщил глава округа Константин Зинченко.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Пролет моста на трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском районе ДНР обрушен, заявил РИА Новости глава округа Константин Зинченко.
"Пролет обрушен", - сказал Зинченко.
Мост расположен на трассе H-20 между Донецком и Мариуполем в Володарском районе ДНР.
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22 июня 2022, 17:18