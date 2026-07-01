В Москве задержали соучастницу автоподставщиков, напавших на полицейского

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Задержана несовершеннолетняя соучастница автоподставщиков, напавших на полицейского в центре Москвы, сообщает ГСУ СК по столице.

В ГСУ СК столицы также сообщали, что на двоих молодых людей и несовершеннолетнюю, пытавшихся инсценировать ДТП, завели дело о вымогательстве.