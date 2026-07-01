В Москве задержали соучастницу автоподставщиков, напавших на полицейского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве задержана несовершеннолетняя соучастница автоподставщиков, напавших на полицейского.
- Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС, им предъявлено обвинение по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти.
- На молодых людей и несовершеннолетнюю завели дело о вымогательстве за попытку инсценировать ДТП.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Задержана несовершеннолетняя соучастница автоподставщиков, напавших на полицейского в центре Москвы, сообщает ГСУ СК по столице.
Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщала РИА Новости, что Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). СМИ ранее сообщали, что фигуранты - автоподставщики, которые пытались оформить фиктивное ДТП в центре Москвы, но их жертва вызвала полицию.
В ГСУ СК столицы также сообщали, что на двоих молодых людей и несовершеннолетнюю, пытавшихся инсценировать ДТП, завели дело о вымогательстве.
"Задержана несовершеннолетняя подозреваемая в вымогательстве, инсценировавшая совместно с двумя соучастниками дорожно-транспортное происшествие. Следователи столичного СК, изучив записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей, установили причастность двух арестованных фигурантов и несовершеннолетней соучастницы к инсценировке ДТП и вымогательству", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".