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В Москве задержали соучастницу автоподставщиков, напавших на полицейского - РИА Новости, 01.07.2026
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23:14 01.07.2026

В Москве задержали соучастницу автоподставщиков, напавших на полицейского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержана несовершеннолетняя соучастница автоподставщиков, напавших на полицейского.
  • Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС, им предъявлено обвинение по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти.
  • На молодых людей и несовершеннолетнюю завели дело о вымогательстве за попытку инсценировать ДТП.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Задержана несовершеннолетняя соучастница автоподставщиков, напавших на полицейского в центре Москвы, сообщает ГСУ СК по столице.
Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщала РИА Новости, что Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). СМИ ранее сообщали, что фигуранты - автоподставщики, которые пытались оформить фиктивное ДТП в центре Москвы, но их жертва вызвала полицию.
В ГСУ СК столицы также сообщали, что на двоих молодых людей и несовершеннолетнюю, пытавшихся инсценировать ДТП, завели дело о вымогательстве.
"Задержана несовершеннолетняя подозреваемая в вымогательстве, инсценировавшая совместно с двумя соучастниками дорожно-транспортное происшествие. Следователи столичного СК, изучив записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей, установили причастность двух арестованных фигурантов и несовершеннолетней соучастницы к инсценировке ДТП и вымогательству", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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