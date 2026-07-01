Москвичей предупредили о новых мошеннических схемах в онлайн-торговле

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники придумывают новые схемы обмана в онлайн-торговле, подделывают сайты и пытаются получить доступ к банковским картам покупателей.

Они манипулируют покупателями, желающими получить товар быстрее или с дополнительной скидкой, и пытаются увести общение в сторонние мессенджеры для совершения мошеннических действий.

Эксперты рекомендуют не передавать свои пароли, одноразовые коды и данные карт, а также не переходить по ссылкам из подозрительных писем и мессенджеров.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники придумывают новые схемы обмана в онлайн-торговле, так, они подделывают сайты и пытаются получить доступ к банковским картам покупателей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Онлайн-торговля прочно вошла в повседневную жизнь современного человека: одежда, техника, продукты, ювелирные изделия, автомобили и даже недвижимость - все это можно заказать в несколько кликов. Однако вместе с удобством растут и риски. Мошенники придумывают новые схемы обмана, подделывают сайты и пытаются получить доступ к банковским картам покупателей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что мошенники часто манипулируют покупателями, желающими получить товар быстрее или с дополнительной скидкой, поэтому пытаются увести общение в сторонние мессенджеры, где они предлагают перевести деньги напрямую по номеру карты или телефона, либо присылают фишинговые ссылки на фейковые формы оплаты.

"Стоит также остерегаться слишком заниженных цен: чересчур выгодное предложение чаще всего оказывается классической уловкой мошенников для привлечения внимания. Кроме того, не следует отправлять стороннему продавцу предоплату, если нет уверенности в его порядочности, а перед покупкой полезно проверить отзывы о магазине через поисковые системы", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что если товары приобретаются внутри крупных торговых платформ, алгоритм действий меняется. Здесь не нужно самостоятельно искать юридические данные - для защиты пользователей уже существует ряд инструментов, встроенных в площадку.