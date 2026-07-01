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Москвичей предупредили о новых мошеннических схемах в онлайн-торговле - РИА Новости, 01.07.2026
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14:37 01.07.2026 (обновлено: 18:38 01.07.2026)
Москвичей предупредили о новых мошеннических схемах в онлайн-торговле

Власти Москвы предупредили о новых схемах обмана в онлайн-торговле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники придумывают новые схемы обмана в онлайн-торговле, подделывают сайты и пытаются получить доступ к банковским картам покупателей.
  • Они манипулируют покупателями, желающими получить товар быстрее или с дополнительной скидкой, и пытаются увести общение в сторонние мессенджеры для совершения мошеннических действий.
  • Эксперты рекомендуют не передавать свои пароли, одноразовые коды и данные карт, а также не переходить по ссылкам из подозрительных писем и мессенджеров.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники придумывают новые схемы обмана в онлайн-торговле, так, они подделывают сайты и пытаются получить доступ к банковским картам покупателей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Онлайн-торговля прочно вошла в повседневную жизнь современного человека: одежда, техника, продукты, ювелирные изделия, автомобили и даже недвижимость - все это можно заказать в несколько кликов. Однако вместе с удобством растут и риски. Мошенники придумывают новые схемы обмана, подделывают сайты и пытаются получить доступ к банковским картам покупателей", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что мошенники часто манипулируют покупателями, желающими получить товар быстрее или с дополнительной скидкой, поэтому пытаются увести общение в сторонние мессенджеры, где они предлагают перевести деньги напрямую по номеру карты или телефона, либо присылают фишинговые ссылки на фейковые формы оплаты.
"Стоит также остерегаться слишком заниженных цен: чересчур выгодное предложение чаще всего оказывается классической уловкой мошенников для привлечения внимания. Кроме того, не следует отправлять стороннему продавцу предоплату, если нет уверенности в его порядочности, а перед покупкой полезно проверить отзывы о магазине через поисковые системы", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что если товары приобретаются внутри крупных торговых платформ, алгоритм действий меняется. Здесь не нужно самостоятельно искать юридические данные - для защиты пользователей уже существует ряд инструментов, встроенных в площадку.
"Эксперты проекта "Перезвони сам" подчеркивают: никогда и никому нельзя передавать свои пароли, одноразовые коды и данные карт, даже если собеседник представляется службой поддержки маркетплейса. Не рекомендуется переходить по ссылкам из подозрительных писем и мессенджеров - маркетплейсы не устраивают закрытых распродаж и не отправляют ссылки на оплату в личные сообщения", - отмечается в сообщении.
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