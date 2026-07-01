В Москве приборы в автомобилях ГАИ смогут выявлять машины в розыске

Краткий пересказ от РИА ИИ В патрульных автомобилях ГАИ Москвы установлены автоматические программные комплексы для выявления машин в розыске.

Комплекс работает в режиме реального времени, может функционировать в движении и в ночное время.

При обнаружении автомобиля, внесенного в базу оперативного розыска, полицейские получают информацию для его задержания.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Установленные в патрульных автомобилях ГАИ Москвы автоматические программные комплексы в режиме реального времени могут выявлять машины, находящиеся в розыске, сообщил старший инспектор ДПС 6-го отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции Москвы Антон Порошин.

В ММПЦ "Россия сегодня" Порошин рассказал, что столичным инспекторам с недавних пор помогает установленный в патрульном автомобиле автоматический программный комплекс, который работает в режиме реального времени, с его помощью полицейские могут мониторить поток транспорта. Как уточнил инспектор, комплекс может работать и в движении, также сканировать поток машин в ночное время.

"(Прибор - ред.) идентифицирует в потоке номера машин. Если данный автомобиль внесен в базу оперативного розыска, незамедлительно поступает информация, и мы можем принять меры к задержанию данной машины", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Дню Госавтоинспекции, отмечаемому 3 июля.