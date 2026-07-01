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В Москве приборы в автомобилях ГАИ смогут выявлять машины в розыске - РИА Новости, 01.07.2026
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14:11 01.07.2026
В Москве приборы в автомобилях ГАИ смогут выявлять машины в розыске

В Москве приборы в патрульных автомобилях ГАИ смогут выявлять машины в розыске

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС во время дежурства
Сотрудник ДПС во время дежурства - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ДПС во время дежурства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В патрульных автомобилях ГАИ Москвы установлены автоматические программные комплексы для выявления машин в розыске.
  • Комплекс работает в режиме реального времени, может функционировать в движении и в ночное время.
  • При обнаружении автомобиля, внесенного в базу оперативного розыска, полицейские получают информацию для его задержания.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Установленные в патрульных автомобилях ГАИ Москвы автоматические программные комплексы в режиме реального времени могут выявлять машины, находящиеся в розыске, сообщил старший инспектор ДПС 6-го отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции Москвы Антон Порошин.
В ММПЦ "Россия сегодня" Порошин рассказал, что столичным инспекторам с недавних пор помогает установленный в патрульном автомобиле автоматический программный комплекс, который работает в режиме реального времени, с его помощью полицейские могут мониторить поток транспорта. Как уточнил инспектор, комплекс может работать и в движении, также сканировать поток машин в ночное время.
"(Прибор - ред.) идентифицирует в потоке номера машин. Если данный автомобиль внесен в базу оперативного розыска, незамедлительно поступает информация, и мы можем принять меры к задержанию данной машины", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Дню Госавтоинспекции, отмечаемому 3 июля.
В 2026 году Госавтоинспекция России отмечает 90-летие со дня образования. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР специальным постановлением утвердил положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.
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