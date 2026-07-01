Синоптик рассказал, какой атмосферный фронт принес жару в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Жару в Москву принес теплый атмосферный фронт, пришедший с севера Европы.

Первые два дня июля станут самыми жаркими на этой неделе, температура достигнет 30–31 градуса, но не превысит рекордные значения.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жару в Москву принес теплый атмосферный фронт, пришедший с севера Европы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Многие синоптики ошибочно думают, что жару в Москву принес теплый атмосферный фронт из Калининграда , но, на самом деле, он пришел с севера Европы", - сообщил Голубев.

По его словам, первые два дня июля станут самыми жаркими на этой неделе.

"Температура воздуха в столице в первые два дня июля будет около 30 градусов, максимум 30-31 градус, но рекордных значений до 32,6 градусов, как это было в 1898 году, она не достигнет", - пояснил синоптик.