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Синоптик рассказал, какой атмосферный фронт принес жару в Москву - РИА Новости, 01.07.2026
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13:53 01.07.2026
Синоптик рассказал, какой атмосферный фронт принес жару в Москву

Синоптик Голубев: жару в Москву принес теплый атмосферный фронт с севера Европы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жару в Москву принес теплый атмосферный фронт, пришедший с севера Европы.
  • Первые два дня июля станут самыми жаркими на этой неделе, температура достигнет 30–31 градуса, но не превысит рекордные значения.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жару в Москву принес теплый атмосферный фронт, пришедший с севера Европы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Многие синоптики ошибочно думают, что жару в Москву принес теплый атмосферный фронт из Калининграда, но, на самом деле, он пришел с севера Европы", - сообщил Голубев.
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По его словам, первые два дня июля станут самыми жаркими на этой неделе.
"Температура воздуха в столице в первые два дня июля будет около 30 градусов, максимум 30-31 градус, но рекордных значений до 32,6 градусов, как это было в 1898 году, она не достигнет", - пояснил синоптик.
Он добавил, что в пятницу в Москву придет холодный фронт с запада, который принесет дожди, а температура до конца недели опустится примерно до 20 градусов.
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ОбществоМоскваЕвропаРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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