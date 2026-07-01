На юго-востоке Москвы реконструируют Горбатый путепровод

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию Горбатого путепровода на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Полностью обновим Горбатый путепровод в районе Лефортово, он находится недалеко от Третьего транспортного кольца, над проездом Завода Серп и Молот", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

"В рамках проекта обновим пролетные строения и опоры сооружения, заменим конструкции мостового полотна, включая гидроизоляцию, и деформационные швы, уложим новый асфальт на проезжей части, распложенных рядом подходах и тротуарах. Кроме того, запланированы ремонт железобетонных конструкций путепровода, восстановление архитектурных элементов отделки фасадов, установка нового перильного ограждения", - добавил он.