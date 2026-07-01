В Москве завершили ремонт улицы Высоцкого

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы завершены на улице Высоцкого в Таганском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили дорожно-ремонтные работы на улице Высоцкого в Таганском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке протяженностью около 370 метров отремонтировали более двух тысяч квадратных метров дорожного полотна.

"Ремонт провели в несколько этапов: сначала срезали старое покрытие, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, заменили бортовой камень. После этого уложили новый асфальт и нанесли 100 квадратных метров дорожной разметки", - добавляется в сообщении.