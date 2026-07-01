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В Москве завершили ремонт улицы Высоцкого - РИА Новости, 01.07.2026
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В Москве завершили ремонт улицы Высоцкого

На улице Высоцкого в Москве завершили ремонт дорожного полотна

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы завершены на улице Высоцкого в Таганском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили дорожно-ремонтные работы на улице Высоцкого в Таганском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке протяженностью около 370 метров отремонтировали более двух тысяч квадратных метров дорожного полотна.
"Ремонт провели в несколько этапов: сначала срезали старое покрытие, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, заменили бортовой камень. После этого уложили новый асфальт и нанесли 100 квадратных метров дорожной разметки", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что к работам привлекли 15 специалистов и 10 единиц техники: фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы.
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