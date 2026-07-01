В Москве-реке нашли тело мужчины

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке, предварительно, смерть не криминальная, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в среду в Москве-реке на западе столицы было найдено тело мужчины.