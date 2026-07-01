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В Москве-реке нашли тело мужчины - РИА Новости, 01.07.2026
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13:06 01.07.2026
В Москве-реке нашли тело мужчины

В Москве-реке на западе столицы нашли тело мужчины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква-река
Москва-река - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москва-река. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве-реке на западе столицы найдено тело мужчины.
  • По предварительным данным правоохранительных органов, смерть не носит криминальный характер.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке, предварительно, смерть не криминальная, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в среду в Москве-реке на западе столицы было найдено тело мужчины.
"Предварительно, смерть не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.
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