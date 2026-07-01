Из башни в "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за ложной сигнализации

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Эвакуация части задания из-за ложного срабатывания датчиков автоматической пожарной сигнализации произошла в башне "Федерация" на территории делового центра "Москва-Сити", сообщил источник РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" проводится эвакуация.