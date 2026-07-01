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Из башни в "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за ложной сигнализации - РИА Новости, 01.07.2026
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12:48 01.07.2026
Из башни в "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за ложной сигнализации

Из башни "Федерация" эвакуировали людей из-за ложного срабатывания сигнализации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В башне «Федерация» на территории делового центра «Москва-Сити» произошла эвакуация части здания из-за ложного срабатывания датчиков автоматической пожарной сигнализации.
  • Сработка сигнализации уже отменена.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Эвакуация части задания из-за ложного срабатывания датчиков автоматической пожарной сигнализации произошла в башне "Федерация" на территории делового центра "Москва-Сити", сообщил источник РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" проводится эвакуация.
"Ложная сработка пожарной сигнализации, эвакуировали часть здания, сработка уже отменена", - рассказал источник.
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