Из башни в "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за ложной сигнализации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В башне «Федерация» на территории делового центра «Москва-Сити» произошла эвакуация части здания из-за ложного срабатывания датчиков автоматической пожарной сигнализации.
- Сработка сигнализации уже отменена.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Эвакуация части задания из-за ложного срабатывания датчиков автоматической пожарной сигнализации произошла в башне "Федерация" на территории делового центра "Москва-Сити", сообщил источник РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" проводится эвакуация.
"Ложная сработка пожарной сигнализации, эвакуировали часть здания, сработка уже отменена", - рассказал источник.