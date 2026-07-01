Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина получил 20 лет за убийство девочки 27-летней давности - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 01.07.2026 (обновлено: 12:12 01.07.2026)
В Москве мужчина получил 20 лет за убийство девочки 27-летней давности

СК: в Москве мужчина получил 20 лет колонии за убийство девочки в 1999 году

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина признан виновным в убийстве и изнасиловании девятилетней девочки в Москве.
  • Обвиняемый приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
  • Преступление было совершено 24 января 1999 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в совершенном в прошлом веке назад убийстве и изнасиловании девятилетней девочки в Москве, приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе СК России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что 24 января 1999 года мужчина у дома на улице Грекова в Москве под надуманным предлогом принудил девятилетнюю девочку пройти с ним в подвал дома, где изнасиловал ребенка. Затем, чтобы спрятать следы преступления, отвел девочку в заброшенный дом и убил ее.
«

"Поскольку фигурант ранее был осужден за совершение особо тяжкого преступления, приговором суда по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

Фигурант, 73-летний уроженец Тамбовской области, на допросе признался в совершении преступления, сообщал ранее СК
Суд - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Маньяк Шипилов получил еще один срок за убийства 37-летней давности
23 июня, 19:46
 
ПроисшествияМоскваРоссияТамбовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала