В Москве мужчина получил 20 лет за убийство девочки 27-летней давности

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"Поскольку фигурант ранее был осужден за совершение особо тяжкого преступления, приговором суда по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".