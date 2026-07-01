В Москве мужчина получил 20 лет за убийство девочки 27-летней давности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина признан виновным в убийстве и изнасиловании девятилетней девочки в Москве.
- Обвиняемый приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
- Преступление было совершено 24 января 1999 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в совершенном в прошлом веке назад убийстве и изнасиловании девятилетней девочки в Москве, приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе СК России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что 24 января 1999 года мужчина у дома на улице Грекова в Москве под надуманным предлогом принудил девятилетнюю девочку пройти с ним в подвал дома, где изнасиловал ребенка. Затем, чтобы спрятать следы преступления, отвел девочку в заброшенный дом и убил ее.
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"Поскольку фигурант ранее был осужден за совершение особо тяжкого преступления, приговором суда по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Фигурант, 73-летний уроженец Тамбовской области, на допросе признался в совершении преступления, сообщал ранее СК