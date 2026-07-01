Синоптик рассказала, когда в Москву придет тридцатиградусная жара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до плюс 30 градусов в среду и четверг.
- По словам синоптика, сорокаградусной жары, как в Западной Европе, в Москве не ожидается.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до плюс 30 градусов в среду и четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Скорее всего, среда и четверг будут подходить под категорию "жаркая погода", потому что температура воздуха будет достигать, особенно на юго-западе Подмосковья, 30 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что сорокаградусной жары, как в Западной Европе, в Москве не ожидается.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни июля
27 июня, 09:38