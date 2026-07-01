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Синоптик рассказала, когда в Москву придет тридцатиградусная жара - РИА Новости, 01.07.2026
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01:51 01.07.2026
Синоптик рассказала, когда в Москву придет тридцатиградусная жара

Позднякова: в среду воздух в Москве и области прогреется до плюс 30 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди загорают на Крымской набережной рядом в Москве
Люди загорают на Крымской набережной рядом в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди загорают на Крымской набережной рядом в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до плюс 30 градусов в среду и четверг.
  • По словам синоптика, сорокаградусной жары, как в Западной Европе, в Москве не ожидается.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до плюс 30 градусов в среду и четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Скорее всего, среда и четверг будут подходить под категорию "жаркая погода", потому что температура воздуха будет достигать, особенно на юго-западе Подмосковья, 30 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что сорокаградусной жары, как в Западной Европе, в Москве не ожидается.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Западная ЕвропаТатьяна Позднякова
 
 
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