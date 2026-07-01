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Сборник нормативов расчета цен эксплуатации объектов обновлен в Москве - РИА Новости, 01.07.2026
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09:12 01.07.2026
Сборник нормативов расчета цен эксплуатации объектов обновлен в Москве

Багреева: Москва обновила сборник нормативов по эксплуатации городских объектов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМария Багреева
Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Специалисты московского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) обновили Сборник нормативов для расчета стоимости эксплуатации городских объектов (СН-2012) с учетом изменения цен на 1 июля текущего года, сообщила заммэра столицы, глава ДЭПР Мария Багреева.

С его помощью столичные заказчики могут устанавливать обоснованные показатели эксплуатации зданий, сооружений и других объектов городской инфраструктуры. Благодаря этому город обеспечивает равные условия для подрядчиков в рамках проводимых тендеров, повышаются контроль и ответственность при выполнении работ. Все это способствует созданию комфортной и благоустроенной городской среды.

"Во втором квартале 2026 года в Сборник СН-2012 включили более 250 новых стоимостных нормативов и актуализировали свыше 200 существующих", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

Новые нормативы разработаны для содержания павильонов и обслуживания аттракционов парка "Зарядье", эксплуатации узлов учета тепловой энергии дворца спорта "Лужники", ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, малых архитектурных форм, осветительных приборов архитектурно-художественного освещения города.

В пресс-службе департамента также уточнили, что данные нормативы планируют применять также при расчете стоимости идентичных работ на других объектах города.

Сборником пользуются порядка 2,5 тысячи столичных заказчиков и организаций при обслуживании и эксплуатации городских объектов. Специалисты обновляют его каждые три месяца.

Ранее Багреева сообщала, что объем платных услуг населению Москвы достиг 1,2 триллиона рублей за первые три месяца этого года, тем самым он вырос на 2,4% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом в 2025 году.
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