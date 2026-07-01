Ермолаев планировал поднять в ЕС тему коррупции Киева, заявил экс-разведчик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев рассматривал возможность организации экспертных слушаний в Европарламенте по вопросу коррупции на Украине.
- Бывший разведчик DGSE Клод Монике считает логичным предположение, что кто-то из силовых кругов Украины или близких к ним лиц захотел заставить Ермолаева замолчать.
- В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, включая, по информации СМИ, Вадима Ермолаева.
ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако в понедельник, незадолго до покушения думал над тем, чтобы организовать слушания в Европарламенте по коррупции на Украине, заявил РИА Новости бывший разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Клод Монике.
"Несколько недель назад Вадим Ермолаев рассматривал возможность организации в Европейском парламенте экспертных слушаний по вопросу коррупции на Украине", — сообщил собеседник агентства.
Монике добавил, что лично обсуждал с командой Ермолаева возможность слушаний в Европарламенте по теме украинской коррупции.
"Предположение о том, что кто-то из силовых кругов (Украины. — Прим. ред.) или близких к ним лиц мог захотеть заставить его (Ермолаева. — Прим. ред.) замолчать, выглядит логичным", — отметил он.
По словам собеседника РИА Новости, покушение на бизнесмена — это также сигнал другим олигархам, которые могли бы попытаться предать огласке уровень коррупции Киева.
"Цель состояла, с одной стороны, в том, чтобы заставить замолчать Вадима (Ермолаева. — Прим. ред.), а с другой — "послать сигнал" десяткам украинских олигархов в Монако, которые могли бы поддаться искушению разоблачить коррупцию в своей стране", — сказал Монике.
Он также отметил, что существует как минимум еще одна версия, в соответствии с которой устранения Ермолаева пытались добиться конкуренты, чтобы получить контроль над его бизнесом.
"Эти две версии вовсе не исключают друг друга", — резюмировал он.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Le Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.