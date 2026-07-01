Рейтинг@Mail.ru
Ермолаев планировал поднять в ЕС тему коррупции Киева, заявил экс-разведчик - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 01.07.2026 (обновлено: 16:13 01.07.2026)
Ермолаев планировал поднять в ЕС тему коррупции Киева, заявил экс-разведчик

Монике: Ермолаев до покушения планировал обсудить в ЕС вопрос коррупции Киева

© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев рассматривал возможность организации экспертных слушаний в Европарламенте по вопросу коррупции на Украине.
  • Бывший разведчик DGSE Клод Монике считает логичным предположение, что кто-то из силовых кругов Украины или близких к ним лиц захотел заставить Ермолаева замолчать.
  • В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, включая, по информации СМИ, Вадима Ермолаева.
ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако в понедельник, незадолго до покушения думал над тем, чтобы организовать слушания в Европарламенте по коррупции на Украине, заявил РИА Новости бывший разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Клод Монике.
"Несколько недель назад Вадим Ермолаев рассматривал возможность организации в Европейском парламенте экспертных слушаний по вопросу коррупции на Украине", — сообщил собеседник агентства.
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Взрыв в Монако, вероятнее всего, организовала СБУ, пишут СМИ
30 июня, 20:00
Монике добавил, что лично обсуждал с командой Ермолаева возможность слушаний в Европарламенте по теме украинской коррупции.
"Предположение о том, что кто-то из силовых кругов (Украины. — Прим. ред.) или близких к ним лиц мог захотеть заставить его (Ермолаева. — Прим. ред.) замолчать, выглядит логичным", — отметил он.
По словам собеседника РИА Новости, покушение на бизнесмена — это также сигнал другим олигархам, которые могли бы попытаться предать огласке уровень коррупции Киева.
"Цель состояла, с одной стороны, в том, чтобы заставить замолчать Вадима (Ермолаева. — Прим. ред.), а с другой — "послать сигнал" десяткам украинских олигархов в Монако, которые могли бы поддаться искушению разоблачить коррупцию в своей стране", — сказал Монике.
Он также отметил, что существует как минимум еще одна версия, в соответствии с которой устранения Ермолаева пытались добиться конкуренты, чтобы получить контроль над его бизнесом.
"Эти две версии вовсе не исключают друг друга", — резюмировал он.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Le Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Кол-центры и список Forbes. Что известно о подрыве украинского олигарха
30 июня, 13:25
 
В миреУкраинаВадим ЕрмолаевКиевКлод МоникеСлужба безопасности УкраиныЕвросоюзЕвропарламентМонако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала