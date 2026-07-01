Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев рассматривал возможность организации экспертных слушаний в Европарламенте по вопросу коррупции на Украине.

Бывший разведчик DGSE Клод Монике считает логичным предположение, что кто-то из силовых кругов Украины или близких к ним лиц захотел заставить Ермолаева замолчать.

В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, включая, по информации СМИ, Вадима Ермолаева.

ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако в понедельник, незадолго до покушения думал над тем, чтобы организовать слушания в Европарламенте по коррупции на Украине, заявил РИА Новости бывший разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Клод Монике.

"Несколько недель назад Вадим Ермолаев рассматривал возможность организации в Европейском парламенте экспертных слушаний по вопросу коррупции на Украине", — сообщил собеседник агентства.

Монике добавил, что лично обсуждал с командой Ермолаева возможность слушаний в Европарламенте по теме украинской коррупции.

"Предположение о том, что кто-то из силовых кругов (Украины. — Прим. ред.) или близких к ним лиц мог захотеть заставить его (Ермолаева. — Прим. ред.) замолчать, выглядит логичным", — отметил он.

По словам собеседника РИА Новости, покушение на бизнесмена — это также сигнал другим олигархам, которые могли бы попытаться предать огласке уровень коррупции Киева.

"Цель состояла, с одной стороны, в том, чтобы заставить замолчать Вадима (Ермолаева. — Прим. ред.), а с другой — "послать сигнал" десяткам украинских олигархов в Монако, которые могли бы поддаться искушению разоблачить коррупцию в своей стране", — сказал Монике.

Он также отметил, что существует как минимум еще одна версия, в соответствии с которой устранения Ермолаева пытались добиться конкуренты, чтобы получить контроль над его бизнесом.

"Эти две версии вовсе не исключают друг друга", — резюмировал он.