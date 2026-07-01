Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако. Архивное фото

Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

© REUTERS / Alexandre Dimou Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

Экс-разведчик рассказал, почему покушение на Ермолаева устроили в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший сотрудник DGSE Клод Монике считает, что выбор места подрыва украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако был сделан для громкости преступления.

Он добавил, что наличие мощного взрывного устройства и шрапнели ясно демонстрируют намерение убить.

В результате взрыва в Монако пострадали мужчина, женщина и ребенок, среди которых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его сын.

ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Княжество Монако было выбрано в качестве места подрыва украинского олигарха Вадима Ермолаева для громкости преступления, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE), сооснователь Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике.

"Громкость определяется выбором места. Ермолаев регулярно бывал в Ницце и других местах. Однако "они" решили нанести по нему удар в Монако, одном из самых безопасных мест в мире, где камеры видеонаблюдения установлены каждые 20-30 метров", - отметил в разговоре с агентством Монике, добавив, что в княжестве на каждые 60 жителей приходится по полицейскому.

Неслучайным стал и выбор преступников в пользу взрывного устройства, начиненного шрапнелью, считает собеседник агентства.

"Несомненно, что наличие мощного взрывного устройства и шрапнели ясно демонстрируют намерение убить, это было не просто предупреждение", - подчеркнул Монике.

Взрыв прогремел в понедельник вечером в Монако. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших оказался украинский бизнесмен Ермолаев. Позднее коммуникационное агентство Silver Eye, представляющее интересы Ермолаева, подтвердило, что предприниматель и его сын пострадали при взрыве в Монако.