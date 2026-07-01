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Экс-разведчик рассказал, почему покушение на Ермолаева устроили в Монако - РИА Новости, 01.07.2026
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20:27 01.07.2026
Экс-разведчик рассказал, почему покушение на Ермолаева устроили в Монако

Монике: покушение на Ермолаева устроили в Монако для громкости преступления

© REUTERS / Alexandre DimouСотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший сотрудник DGSE Клод Монике считает, что выбор места подрыва украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако был сделан для громкости преступления.
  • Он добавил, что наличие мощного взрывного устройства и шрапнели ясно демонстрируют намерение убить.
  • В результате взрыва в Монако пострадали мужчина, женщина и ребенок, среди которых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его сын.
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Княжество Монако было выбрано в качестве места подрыва украинского олигарха Вадима Ермолаева для громкости преступления, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE), сооснователь Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике.
"Громкость определяется выбором места. Ермолаев регулярно бывал в Ницце и других местах. Однако "они" решили нанести по нему удар в Монако, одном из самых безопасных мест в мире, где камеры видеонаблюдения установлены каждые 20-30 метров", - отметил в разговоре с агентством Монике, добавив, что в княжестве на каждые 60 жителей приходится по полицейскому.
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Неслучайным стал и выбор преступников в пользу взрывного устройства, начиненного шрапнелью, считает собеседник агентства.
"Несомненно, что наличие мощного взрывного устройства и шрапнели ясно демонстрируют намерение убить, это было не просто предупреждение", - подчеркнул Монике.
Взрыв прогремел в понедельник вечером в Монако. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших оказался украинский бизнесмен Ермолаев. Позднее коммуникационное агентство Silver Eye, представляющее интересы Ермолаева, подтвердило, что предприниматель и его сын пострадали при взрыве в Монако.
По данным газеты Figaro, приоритетная версия следствия заключается в том, что взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для украинского бизнесмена. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.
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